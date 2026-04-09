Bivši premijer Izraela: Sve nam je eksplodiralo u lice, suočit ćemo se s osvetoljubivim Iranom

Bivši izraelski premijer Naftali Benet (Bennett) pridružio se sve glasnijim kritikama opozicije na račun vlade zbog primirja s Iranom. Poručio je da premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) nije ostvario ciljeve rata te da će zbog toga "Izrael biti suočen s osvetoljubivim Iranom", koji će biti još odlučniji razviti nuklearno oružje.

- Razlog zašto se toliko ljudi osjeća razočarano jest taj što nam je vodstvo prodalo iluzije. Sva njihova prazna obećanja eksplodirala su nam u lice. Nažalost, svatko od nas vlastitim očima vidi da Hamas jača. Hezbolah i Iran stoje na vlastitim nogama, a to se događa zato što vlada koja iznutra razara Izrael ne može pobijediti neprijatelja izvana - tvrdi.

Dodao je da je vlada godinama, odgađanjem djelovanja protiv Irana, Hezbolaha i Hamasa, dopustila im da "narastu do monstruoznih razmjera". Pozvao je na osnivanje državnog istražnog povjerenstva i hitno uvođenje obveze služenja vojnog roka za ultraortodoksne Židove.

Benet je obnašao dužnost izraelskog premijera od 2021. do 2022. godine. Prije ulaska u politiku bio je poduzetnik u tehnološkom sektoru, a politički pripada desnici i poznat je po čvrstom stavu prema sigurnosnim pitanjima i Iranu.