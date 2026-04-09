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NAFTALI BENET

Bivši premijer Izraela: Sve nam je eksplodiralo u lice, suočit ćemo se s osvetoljubivim Iranom

Razlog zašto se toliko ljudi osjeća razočarano jest taj što nam je vodstvo prodalo iluzije, kazao je

Naftali Benet. Anadolija

Dž. R.

9.4.2026

Bivši izraelski premijer Naftali Benet (Bennett) pridružio se sve glasnijim kritikama opozicije na račun vlade zbog primirja s Iranom. Poručio je da premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) nije ostvario ciljeve rata te da će zbog toga "Izrael biti suočen s osvetoljubivim Iranom", koji će biti još odlučniji razviti nuklearno oružje.

- Razlog zašto se toliko ljudi osjeća razočarano jest taj što nam je vodstvo prodalo iluzije. Sva njihova prazna obećanja eksplodirala su nam u lice. Nažalost, svatko od nas vlastitim očima vidi da Hamas jača. Hezbolah i Iran stoje na vlastitim nogama, a to se događa zato što vlada koja iznutra razara Izrael ne može pobijediti neprijatelja izvana - tvrdi.

Dodao je da je vlada godinama, odgađanjem djelovanja protiv Irana, Hezbolaha i Hamasa, dopustila im da "narastu do monstruoznih razmjera". Pozvao je na osnivanje državnog istražnog povjerenstva i hitno uvođenje obveze služenja vojnog roka za ultraortodoksne Židove.

Benet je obnašao dužnost izraelskog premijera od 2021. do 2022. godine. Prije ulaska u politiku bio je poduzetnik u tehnološkom sektoru, a politički pripada desnici i poznat je po čvrstom stavu prema sigurnosnim pitanjima i Iranu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# NAFTALI BENNETT
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