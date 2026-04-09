Izrael: Ubili smo sestrića i ličnog sekretara šefa Hezbolaha Naima Kasema

U izraelskom zračnom napadu na Bejrut jučer je ubijen sekretar čelnika Hezbolaha Naima Kasema (Qassem), objavila je izraelska vojska.

Ali Jusuf Harši (Yusuf Harshi) bio je meta napada u bejrutskoj četvrti Tallet Khayat, izvan uporišta Hezbolaha u Dahiji. Vojska navodi da je Harši bio Kasemov sestrića i sekretar.

- Harši je bio blizak suradnik i lični savjetnik glavnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema te je imao ključnu ulogu u upravljanju njegovim uredom i sigurnošću - stoji u saopćenju vojske.

U međuvremenu, IDF je objavio da je tokom noći pogodio dva "ključna" prijelaza na rijeci Litani koje je Hezbolah koristio za prebacivanje "hiljada komada oružja, raketa i lansera" u južni Liban. Dodaje se da je u južnom Libanu pogođeno i oko 10 skladišta oružja, raketnih lansera i sjedišta Hezbolaha.