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OBJAVILA VOJSKA

Izrael: Ubili smo sestrića i ličnog sekretara šefa Hezbolaha Naima Kasema

Imao ključnu ulogu u upravljanju njegovim uredom i sigurnošću

Težak gubitak za Naima Kasema. Platforma X

Dž. R.

9.4.2026

U izraelskom zračnom napadu na Bejrut jučer je ubijen sekretar čelnika Hezbolaha Naima Kasema (Qassem), objavila je izraelska vojska.

Ali Jusuf Harši (Yusuf Harshi) bio je meta napada u bejrutskoj četvrti Tallet Khayat, izvan uporišta Hezbolaha u Dahiji. Vojska navodi da je Harši bio Kasemov sestrića i sekretar.

- Harši je bio blizak suradnik i lični savjetnik glavnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema te je imao ključnu ulogu u upravljanju njegovim uredom i sigurnošću - stoji u saopćenju vojske.

U međuvremenu, IDF je objavio da je tokom noći pogodio dva "ključna" prijelaza na rijeci Litani koje je Hezbolah koristio za prebacivanje "hiljada komada oružja, raketa i lansera" u južni Liban. Dodaje se da je u južnom Libanu pogođeno i oko 10 skladišta oružja, raketnih lansera i sjedišta Hezbolaha.

# IZRAEL
# HEZBOLLAH
# NAIM QASSEM
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