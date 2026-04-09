Dan žalosti u Libanu nakon izraelskih napada u kojima je poginulo najmanje 182 ljudi

U četvrtak je u Bejrutu zavladao oprezan mir, nakon dana teških napada u kojima je poginulo mnogo ljudi i noćne eskalacije koja je odjekivala do ranih jutarnjih sati.

Dva izraelska napada pogodila su južna predgrađa grada u zoru, nekoliko sati nakon što je Hezbollah pokrenuo napade na sjeverni Izrael.

Kao odgovor na ono što su nazvali izraelskim "kršenjem primirja", milicija koju podržava Iran saopštila je da je tokom noći granatirala Manaru na sjeveru Izraela, prema saopštenju objavljenom rano u četvrtak.

U srijedu je Izrael izveo veliki talas vazdušnih napada na Bejrut i druge dijelove Libana. Udari su pogodili centar glavnog grada i južna predgrađa, uključujući stambene i komercijalne zone, mnoge bez prethodnih upozorenja.

U napadima je poginulo najmanje 182 ljudi, a oko 900 je ranjeno, prema privremenom bilansu libanskog Ministarstva zdravstva.

Libanski premijer Nawaf Salam proglasio je u četvrtak nacionalni dan žalosti, sa zatvorenim svim javnim upravama, državnim institucijama i opštinama, a zastave će biti spuštene na pola koplja.

Izrael je insistirao da Liban nije uključen u primirje s Teheranom, koje je objavio američki predsjednik Donald Trump kasno u utorak.

Hezbolah, proiranski šiitski pokret, odlučio je 2. marta da uzvrati na atentat na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima i kopnenim operacijama u Libanu. Napadi u srijedu bili su najžešći koji su pogodili Bejrut od nastavka borbi.

Obično živahna prijestolnica djelovala je prigušeno i gotovo pusto, a ulice su joj bile prazne dok su stanovnici ostali u kućama.