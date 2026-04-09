U Izraelu od početka rata povrijeđeno 7.451 osoba

U Izraelu je od početka rata 28. februara u bolnice primljeno 7.451 povrijeđena osoba, među kojima su i vojnici i civili, dok je trenutno hospitalizirano 118 osoba različitog stepena povreda, saopćilo je Ministarstvo zdravlja.

Dva pacijenta nalaze se u kritičnom stanju, 13 je u teškom stanju, 25 pacijenata je umjereno povrijeđeno, dok se 74 osobe vode kao u dobrom stanju.

Ministarstvo ne navodi detaljan pregled uzroka povreda. Ističe se da dio povrijeđenih nije stradao direktno od raketne paljbe, već indirektno, naprimjer prilikom pokušaja da stignu do skloništa.