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OSUDIO POTEZ

Sančez pozvao EU na suspenziju sporazuma s Izraelom nakon napada na Liban

Poručio je kako se moraju poduzeti hitne mjere

Pedro Sančez. AP Photo/Ng Han Guan, File

Dž. R.

9.4.2026

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) pozvao je u srijedu Evropsku uniju da suspendira Sporazum o pridruživanju s Izraelom iz 1995. godine, ugovor koji regulira trgovinsku i političku saradnju, nakon novog vala napada na Liban. 

Sančez je osudio, kako je naveo, "nedopustiva" kršenja međunarodnog prava od strane Tel Aviva, piše Anadolu Agency.

U objavi na društvenoj mreži X Sančez je napisao: "Danas je Netanjahu pokrenuo svoj najžešći napad na Liban otkako je ofanziva počela". 

Zanemarivanje života i međunarodnog prava od strane izraelskog premijera opisao je kao "nedopustivo".

Španski premijer poručio je kako se moraju poduzeti hitne mjere te da "Evropska unija mora suspendirati svoj Sporazum o pridruživanju s Izraelom". Zatražio je i da "Liban mora biti dio prekida vatre", aludirajući na primirje postignuto u utorak između SAD i Irana. Sančez je dodao i kako "međunarodna zajednica mora osuditi ovo novo kršenje međunarodnog prava".

Nadalje je naglasio potrebu za odgovornošću, poručivši: "Ne smije biti nekažnjivosti za ova zločinačka djela". Prema podacima libanskog ministra zdravstva, u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 89 ljudi, a 722 su povrijeđene. Ministar je napomenuo da su brojke preliminarne.

# IZRAEL
# EVROPSKA UNIJA
# LIBAN
# PEDRO SANCHEZ
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