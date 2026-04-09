Sančez pozvao EU na suspenziju sporazuma s Izraelom nakon napada na Liban

Sančez je osudio, kako je naveo, "nedopustiva" kršenja međunarodnog prava od strane Tel Aviva, piše Anadolu Agency.

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) pozvao je u srijedu Evropsku uniju da suspendira Sporazum o pridruživanju s Izraelom iz 1995. godine, ugovor koji regulira trgovinsku i političku saradnju, nakon novog vala napada na Liban.

U objavi na društvenoj mreži X Sančez je napisao: "Danas je Netanjahu pokrenuo svoj najžešći napad na Liban otkako je ofanziva počela".

Zanemarivanje života i međunarodnog prava od strane izraelskog premijera opisao je kao "nedopustivo".

Španski premijer poručio je kako se moraju poduzeti hitne mjere te da "Evropska unija mora suspendirati svoj Sporazum o pridruživanju s Izraelom". Zatražio je i da "Liban mora biti dio prekida vatre", aludirajući na primirje postignuto u utorak između SAD i Irana. Sančez je dodao i kako "međunarodna zajednica mora osuditi ovo novo kršenje međunarodnog prava".

Nadalje je naglasio potrebu za odgovornošću, poručivši: "Ne smije biti nekažnjivosti za ova zločinačka djela". Prema podacima libanskog ministra zdravstva, u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 89 ljudi, a 722 su povrijeđene. Ministar je napomenuo da su brojke preliminarne.