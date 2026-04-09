Zajednički namaz u džamiji Al-Aksa nakon 40-dnevne izraelske blokade

Džamija Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu ponovo je otvorena za muslimanske vjernike u četvrtak, nakon 40-dnevnog zatvaranja koje je uveo Izrael usred zajedničkih američko-izraelskih vojnih akcija protiv Irana.

Džamija, koja se nalazi u Starom Gradu, otvorena je u zoru, što je omogućilo stotinama palestinskih muslimana da uđu u kompleks Al-Haram al-Sharif, javio je dopisnik Anadolu.

Kada su kapije otvorene uz jutarnji poziv na molitvu (ezan), veliki broj vjernika pohrlio je na to mjesto, a mnogi su viđeni kako briznu u plač i padaju na sedždu zahvalnosti u dvorištima džamije. Stotine muslimana stalo je u safove za sabah-namaz, što je bilo prvo zajedničko klanjanje na ovom mjestu od njegovog zatvaranja.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir upao je u kompleks 6. aprila dok je on još bio zatvoren.

Izrael je potpuno onemogućio pristup džamiji Al-Aksa 28. februara, što se poklopilo s njegovim napadom na Iran, dozvoljavajući samo osoblju džamije i zvaničnicima jerusalemskog Islamskog vakufa da se mole na tom mjestu, dok su ostali Palestinci bili prisiljeni obavljati molitve u manjim džamijama širom grada.

Vlasti su također spriječile klanjanje ramazanskog bajram-namaza u Al-Aksi ove godine, što je prva takva restrikcija od izraelske okupacije Istočnog Jerusalema 1967. godine.

Izraelske vlasti su u istom periodu zatvorile i Crkvu Svetog groba, jedno od najsvetijih kršćanskih mjesta u Jerusalemu.

Izraelska vlada je produžila vanredno stanje do sredine aprila, ali nije pojasnila da li će džamija ostati zatvorena tokom cijelog tog perioda.