Makron o Hormuzu: Finaliziraju se planovi uspostave misije koja bi pratila brodove

Iran je zaustavio pomorski promet kroz Hormuški moreuz kao odgovor na jučerašnje izraelske napade širom Libana.

Francuski ministar vanjskih poslova potvrdio je da evropski i drugi partneri "finaliziraju" planove za uspostavu misije koja bi pratila brodove kroz Hormuški moreuz nakon što borbe u potpunosti završe.

Jean-Noel Barrot napomenuo je da se planiranje "trenutno dovršava između francuskih vojnih dužnosnika i zemalja koje su se dobrovoljno javile".

- Dogovori su u završnoj fazi kako bi misija mogla započeti čim se u potpunosti uspostavi mir - dodao je.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron= izjavio je da je oko 15 zemalja spremno sudjelovati u takvoj misiji.