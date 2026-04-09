Pezeškijan upozorava: Nastavak izraelskih napada na Liban će učiniti pregovore sa SAD-om besmislenim

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je u četvrtak da će nastavak izraelskih napada na Liban učiniti pregovore o primirju sa Sjedinjenim Američkim Državama "besmislenim", dok je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf rekao da je Liban neodvojivi dio sporazuma, javlja Anadolu.

- Nastavak napada će učiniti pregovore besmislenim, naše ruke će ostati na okidaču, a Iran nikada neće napustiti svoju libansku braću i sestre - napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

"Osovina otpora"

Galibaf je, u odvojenoj objavi na X-u, rekao da su Liban i ono što je opisao kao "Osovina otpora" sastavni dio okvira primirja, pozivajući se na izjave pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa.

- Liban i cijela "Osovina otpora", kao iranski saveznici, čine neodvojivi dio primirja - rekao je Galibaf.

Dodao je da je pakistanski premijer "javno i jasno" naglasio pitanje Libana, upozoravajući da nema mjesta za poricanje i povlačenje.

Galibaf je upozorio da će kršenja primirja izazvati "snažne odgovore".

- Kršenja primirja nose eksplicitne troškove i snažne odgovore - upozorio je.

Udari na Liban

Izraelska vojska je od srijede eskalirala svoje napade širom Libana uprkos dvosedmičnom primirju koje je posredovao Pakistan između SAD-a i Irana kao korak ka konačnom sporazumu o zaustavljanju rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana 28. februara.

Dok su Islamabad i Teheran rekli da primirje uključuje Liban, Vašington i Tel Aviv su to negirali.

Prema podacima libanske Civilne odbrane, u izraelskim zračnim napadima u srijedu je ubijeno najmanje 254 ljudi, a ranjeno 1.165.

Izvori iz pakistanske vlade rekli su Anadolu u četvrtak da će delegacije SAD-a i Irana održati direktne razgovore u Islamabadu s ciljem postizanja trajnog primirja.

Pregovori, koji bi trebali početi u subotu, mogli bi trajati duže od jednog dana, rekli su izvori.