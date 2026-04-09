Nastavlja se maratonsko suđenje Netanjahuu, bilo odgođeno zbog rata s Iranom

Dugotrajno suđenje izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu nastavit će se u nedjelju, potvrdio je danas glasnogovornik pravosuđa, nekoliko sati nakon što je Izrael ukinuo izvanredno stanje uvedeno zbog sukoba s Iranom.

Iran je napao Izrael balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama nakon što su Izrael i američki predsjednik Donald Tramp izveli zračne napade na Iran 28. februara, s ciljem, kako su naveli, ograničavanja vojnih kapaciteta Teherana, okončanja njegovog nuklearnog programa i promjene režima.

Suđenje se nastavlja

Izvanredno stanje, zbog kojeg su bile zatvorene škole i poduzeća, ukinuto je sinoć jer od postignutog primirja u srijedu u dva sata iza ponoći nije zabilježen nijedan iranski napad.

Opsežni izraelski udari u Libanu, zbog aktivnosti proiranske milicije Hezbolah, u međuvremenu su dodatno ugrozili prekid vatre.

- Zbog ukidanja izvanrednog stanja i činjenice da pravosuđe ponovo radi, saslušanja će se nastaviti kao inače - navodi se u priopćenju izraelskog pravosuđa, koje dodaje da će se održavati između nedjelje i srijede.

Netanjahu, prvi izraelski premijer optužen za zločin dok je bio na dužnosti, poriče optužbe za mito, prevaru i zlouporabu povjerenja iz 2019., do kojih je došlo nakon višegodišnjih istraga.

Njegovo suđenje, koje je započelo 2020. godine i moglo bi dovesti do zatvorskih kazni, više puta je odgađano zbog njegovih službenih obaveza, a kraj procesa još se ne nazire.

Tramp traži pomilovanje

Tramp je ponovio Netanjahuov apel izraelskom predsjedniku Isaku Hercogu (Isaac Herzog) za pomilovanjem, tvrdeći da sudski proces ometa Netanyahuovu sposobnost da obavlja dužnost.

Hercogov ured je izjavio da će ured ministarstva pravosuđa za pomilovanja prikupiti mišljenja koja će biti predana predsjednikovom pravnom savjetniku, koji će po standardnoj proceduri formulirati preporuku. Pomilovanja se u pravilu ne odobravaju tokom aktivnog suđenja.

Optužbe protiv Netanjahua, zajedno s napadom Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine, oslabile su njegov politički položaj.

Prema izvještajima, Izrael bi do oktobra trebao održati parlamentarne izbore, na kojima će Netanjahuova koalicija, najdesnija u historiji zemlje, vjerovatno izgubiti, piše Reuters.