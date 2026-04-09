Merc ponudio Trampu njemačku podršku za osiguravanje plovidbe u Hormuškom moreuzu

Govoreći iz Berlina, Merc je kazao da je "prijetnja velike eskalacije… barem zasad izbjegnuta", ali je upozorio da je sadašnje primirje "krhko".

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da se nada "pregovaračkom rješenju" sukoba s Iranom, naglašavajući da Njemačka ima ključni interes u njegovom rješavanju.

Merc je istakao da je u razgovoru s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom sinoć "potaknuo" američkog predsjednika da "ozbiljno" nastavi pregovore s Iranom, te ponudio pomoć Njemačke u osiguravanju slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu. Dodao je da bi takve misije "po mogućnosti" trebale imati podršku Vijeća sigurnosti UN-a i njemačkog parlamenta, zbog čega se "ne mogu očekivati odluke u sljedećih nekoliko dana".

Njemački kancelar također je upozorio na "ozbiljnost" izraelskih udara na Liban, naglašavajući da oni mogu "poremetiti cijeli mirovni proces i da se to ne smije dopustiti".

Merc je ujedno smanjio zabrinutost u vezi s mogućim povlačenjem ili ograničavanjem američkih snaga stacioniranih u Njemačkoj, nakon medijskih navoda da Tramp razmatra takav potez.