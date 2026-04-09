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NJEMAČKI KANCELAR

Merc ponudio Trampu njemačku podršku za osiguravanje plovidbe u Hormuškom moreuzu

Govoreći iz Berlina, Merc je kazao da je "prijetnja velike eskalacije… barem zasad izbjegnuta", ali je upozorio da je sadašnje primirje "krhko"

Merc i Tramp. AP

M. Až.

9.4.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da se nada "pregovaračkom rješenju" sukoba s Iranom, naglašavajući da Njemačka ima ključni interes u njegovom rješavanju.

Govoreći iz Berlina, Merc je kazao da je "prijetnja velike eskalacije… barem zasad izbjegnuta", ali je upozorio da je sadašnje primirje "krhko".

Merc je istakao da je u razgovoru s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom sinoć "potaknuo" američkog predsjednika da "ozbiljno" nastavi pregovore s Iranom, te ponudio pomoć Njemačke u osiguravanju slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu. Dodao je da bi takve misije "po mogućnosti" trebale imati podršku Vijeća sigurnosti UN-a i njemačkog parlamenta, zbog čega se "ne mogu očekivati odluke u sljedećih nekoliko dana".

Njemački kancelar također je upozorio na "ozbiljnost" izraelskih udara na Liban, naglašavajući da oni mogu "poremetiti cijeli mirovni proces i da se to ne smije dopustiti".

Merc je ujedno smanjio zabrinutost u vezi s mogućim povlačenjem ili ograničavanjem američkih snaga stacioniranih u Njemačkoj, nakon medijskih navoda da Tramp razmatra takav potez.

# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
# HORMUŠKI MOREUZ
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