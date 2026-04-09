Merc ponudio Trampu njemačku podršku za osiguravanje plovidbe u Hormuškom moreuzu

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da se nada "pregovaračkom rješenju" sukoba s Iranom, naglašavajući da Njemačka ima ključni interes u njegovom rješavanju.
Govoreći iz Berlina, Merc je kazao da je "prijetnja velike eskalacije… barem zasad izbjegnuta", ali je upozorio da je sadašnje primirje "krhko".
Merc je istakao da je u razgovoru s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom sinoć "potaknuo" američkog predsjednika da "ozbiljno" nastavi pregovore s Iranom, te ponudio pomoć Njemačke u osiguravanju slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu. Dodao je da bi takve misije "po mogućnosti" trebale imati podršku Vijeća sigurnosti UN-a i njemačkog parlamenta, zbog čega se "ne mogu očekivati odluke u sljedećih nekoliko dana".
Njemački kancelar također je upozorio na "ozbiljnost" izraelskih udara na Liban, naglašavajući da oni mogu "poremetiti cijeli mirovni proces i da se to ne smije dopustiti".
Merc je ujedno smanjio zabrinutost u vezi s mogućim povlačenjem ili ograničavanjem američkih snaga stacioniranih u Njemačkoj, nakon medijskih navoda da Tramp razmatra takav potez.