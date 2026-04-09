Tramp razmatra kazne za članice NATO-a koje nisu podržale SAD u Iranu: Ovo je plan

Bijela kuća razmatra plan kažnjavanja članica NATO-a za koje predsjednik Donald Tramp smatra da nisu pružile dovoljnu podršku Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu tokom rata s Iranom, potvrdili su zvaničnici administracije za Wall Street Journal. Prijedlog uključuje premještanje američkih trupa iz zemalja za koje se procijeni da nisu doprinijele ratnim naporima u one koje su pokazale veću potporu.

Ovaj plan, koji je posljednjih sedmica dobio podršku među visokim zvaničnicima, još je u ranoj fazi, ali predstavlja jedan od načina na koje Bijela kuća želi kazniti Savez. Ipak, značajno je blaži od prethodnih Trampovih prijetnji o potpunom povlačenju SAD-a iz NATO-a, za što po zakonu nema ovlasti bez odobrenja Kongresa. Plan također naglašava sve veći jaz između Trampove administracije i evropskih saveznika nakon odluke o pokretanju rata s Iranom.

Sastanak s glavnim tajnikom NATO-a

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute doputovao je u srijedu u Vašington na sastanak s Trampom. Rute je, unatoč napetostima u transatlantskom savezu, nastojao produbiti veze s američkim predsjednikom te je bio među onima koji su ga odgovorili od preuzimanja Grenlanda.

- Prilično je žalosno što je NATO u posljednjih šest sedmica okrenuo leđa američkom narodu, upravo onom narodu koji je finansirao njihovu odbranu - izjavila je u srijedu glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit. Dodala je da Tramp s Ruteom planira voditi vrlo "otvoren i iskren razgovor".

U srijedu navečer oglasio se i sam Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

- NATO-a nije bilo kad nam je trebao i neće ga biti ako nam opet zatreba - napisao je.

Preraspodjela snaga u Evropi

Sjedinjene Države u Evropi imaju stacionirano oko 84.000 vojnika, iako taj broj varira zavisno od vojne obuke i rotacija. Američke baze ključna su čvorišta za globalne vojne operacije, donose ekonomske koristi zemljama domaćinima i služe kao sredstvo odvraćanja Rusije, posebno one u istočnoj Evropi. Na upit za komentar, Bijela kuća uputila je na nedavne izjave državnog sekretara Marca Rubija, koji je također kritikovao članice NATO-a zbog nedostatka pomoći u iranskom sukobu.

Za sada nije poznato koje bi zemlje mogle ostati bez američkih trupa, ali niz članica zamjerio se Trampu otkad se vratio na dužnost, a njegov bijes dodatno je izazvao prigovorima na rat u Iranu.

Španija, jedina članica koja nije najavila izdvajanje 5% BDP-a za odbranu, zabranila je američkim avionima korištenje svog zračnog prostora za operacije u Iranu. Administracija je frustrirana i Njemačkom, jer su njeni visoki zvaničnici kritikovali rat, iako ta zemlja služi kao jedno od najvećih središta za američku logističku podršku operacijama na Bliskom istoku.

Italija je također nakratko blokirala korištenje američke zračne baze na Siciliji, dok je Francuska dopustila korištenje baze na jugu zemlje tek uz garanciju da ondje neće slijetati avioni uključeni u napade na Iran.

Prema dvojici dužnosnika, plan bi osim premještanja vojnika mogao uključivati i zatvaranje američke baze u barem jednoj evropskoj zemlji, moguće u Španiji ili Njemačkoj.

S druge strane, zemlje koje bi mogle profitirati zbog iskazane podrške uključuju Poljsku, Rumuniju, Litvaniju i Grčku. Istočnoevropske članice imaju neke od najviših stopa izdvajanja za odbranu u Savezu i među prvima su podržale međunarodnu koaliciju za nadzor Hormuškog tjesnaca. Rumunija je nakon izbijanja rata brzo odobrila američke zahtjeve za korištenje svojih baza.

Takav razvoj događaja mogao bi dovesti do razmještanja većeg broja američkih trupa bliže ruskoj granici, što bi vjerojatno izazvalo negativnu reakciju Moskve.

Sve dublje nepovjerenje

Tramp je u ponedjeljak izjavio da je "vrlo razočaran" NATO-om te da je nespremnost saveznika da podrže SAD u ratu "mrlja na NATO-u koja nikada neće nestati". Posljednjih sedmica često je kritikovao Savez i s pomoćnicima razmatrao mogućnost potpunog napuštanja. Prošlog mjeseca je na platformi Truth Social objavio da članice nisu učinile ništa da pomognu u ratu s Iranom i dodao: "SAD-u ne treba ništa od NATO-a".

Visoki evropski zvaničnici uzvraćaju da se s njima niko nije prethodno konsultovao o ratu, što je otežalo koordinaciju vojnog odgovora u prvim danima sukoba. Dvojica ministara odbrane iz NATO-a, estonski i italijanski, ostali su zarobljeni u Dubaiju kada je rat počeo jer su Ujedinjeni Arapski Emirati zatvorili svoj zračni prostor.

Rat u Iranu posljednja je u nizu diplomatskih kriza s kojima se Savez suočio od Trampova povratka na vlast. Tramp je razljutio saveznike visokim carinama na evropske proizvode, angažmanom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom oko mirovnih pregovora u Ukrajini te diplomatskom krizom s Danskom zbog pokušaja aneksije Grenlanda.

Podsjetimo, Tramp je tokom svog prvog mandata 2020. godine naredio povlačenje oko 12.000 vojnika iz Njemačke, ali je tu odluku poništio predsjednik Džo Bajden nakon preuzimanja dužnosti 2021. godine.