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KLJUČNI PROLAZ

Iran ograničava prolaz kroz Hormuški moreuz na 15 brodova dnevno

Prekid vatre s SAD donosi stroža pravila plovidbe

Hormuški moreuz. Platforma X

B. A.

9.4.2026

Prema izvještaju ruske agencije TASS, u okviru prekida vatre postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iran će dozvoliti prolazak najviše 15 brodova dnevno kroz Hormuški moreuz, ključnu naftnu rutu između Irana i Omana.

Neimenovani visoki iranski izvor izjavio je da će, u skladu s dogovorom o prekidu vatre, broj plovila koja dnevno mogu proći kroz moreuz biti ograničen na 15.

Ovaj uski morski prolaz, širok oko 34 kilometra, omogućava izlaz iz Zaljeva prema Indijskom okeanu i predstavlja glavni pomorski put za približno petinu svjetskih isporuka nafte, kao i za druge ključne robe poput đubriva i LNG.

Zbog geostrateškog značaja, svaka promjena režima plovidbe direktno utiče na globalna tržišta energenata i lance snabdijevanja. Prolaz je u velikoj mjeri zatvoren od kraja februara, kada je izbio sukob u regionu, što je dovelo do snažnog rasta cijena nafte na svjetskim berzama.

# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
# BRODOVI
# OGRANIČENJE PROLAZA
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