Iran ograničava prolaz kroz Hormuški moreuz na 15 brodova dnevno

Prema izvještaju ruske agencije TASS, u okviru prekida vatre postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iran će dozvoliti prolazak najviše 15 brodova dnevno kroz Hormuški moreuz, ključnu naftnu rutu između Irana i Omana.

Neimenovani visoki iranski izvor izjavio je da će, u skladu s dogovorom o prekidu vatre, broj plovila koja dnevno mogu proći kroz moreuz biti ograničen na 15.

Ovaj uski morski prolaz, širok oko 34 kilometra, omogućava izlaz iz Zaljeva prema Indijskom okeanu i predstavlja glavni pomorski put za približno petinu svjetskih isporuka nafte, kao i za druge ključne robe poput đubriva i LNG.