Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UDARI NA BEJRUT

Izraelci tvrde: Ubili smo sestrića i ličnog sekretara Naima Kasema

Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na Bejrut jučer ubijen Jusuf Harši (Yusuf Harshi), sestrić i lični sekretar lidera Hezbolaha

Bejrut. Anadolija

M. Až.

9.4.2026

Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na Bejrut jučer ubijen Jusuf Harši (Yusuf Harshi), sestrić i lični sekretar lidera Hezbolaha Naima Kasema (Qassem).

Harši je bio meta napada u bejrutskoj četvrti Tallet Khayat, izvan uporišta Hezbolaha u Dahiji. 

- Harši je bio blizak saradnik i lični savjetnik glavnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema te je imao ključnu ulogu u upravljanju njegovim uredom i sigurnošću - saopštila je izraelska vojska.

Također, IDF je naveo da je tokom noći pogođeno dva "ključna" prijelaza na rijeci Litani koje je Hezbolah koristio za prebacivanje "hiljada komada oružja, raketa i lansera" u južni Liban. Navodi se da je u južnom Libanu pogođeno i oko 10 skladišta oružja, raketnih lansera i sjedišta Hezbolaha.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# BEJRUT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.