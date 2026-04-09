Izraelci tvrde: Ubili smo sestrića i ličnog sekretara Naima Kasema

Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na Bejrut jučer ubijen Jusuf Harši (Yusuf Harshi), sestrić i lični sekretar lidera Hezbolaha Naima Kasema (Qassem).

Harši je bio meta napada u bejrutskoj četvrti Tallet Khayat, izvan uporišta Hezbolaha u Dahiji.

- Harši je bio blizak saradnik i lični savjetnik glavnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema te je imao ključnu ulogu u upravljanju njegovim uredom i sigurnošću - saopštila je izraelska vojska.

Također, IDF je naveo da je tokom noći pogođeno dva "ključna" prijelaza na rijeci Litani koje je Hezbolah koristio za prebacivanje "hiljada komada oružja, raketa i lansera" u južni Liban. Navodi se da je u južnom Libanu pogođeno i oko 10 skladišta oružja, raketnih lansera i sjedišta Hezbolaha.