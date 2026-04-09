Netanjahu naredio početak pregovora s Libanom: Traži razoružavanje Hezbolaha

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je da će što prije započeti direktne pregovore s Libanom. Ova odluka dolazi nakon nastavka izraelskih napada na Hezbolah u Libanu i nakon postignutog primirja između Irana i SAD. Iran i posrednik Pakistan su potvrdili da je i Liban uključen u primirje.

- U svjetlu ponovljenih apelacija Libana da se otvore direktni pregovori s Izraelom, jučer sam uputio kabinet da započne direktne pregovore s Libanom što je prije moguće - izjavio je Netanjahu.

Razoružavanje Hezbolaha

On je naveo da će se pregovori fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana. Netanjahu je dodao da Izrael "cijeni današnji apel libanskog premijera za demilitarizaciju Bejruta".

Iran je u više navrata upozorio da neće mirno gledati napade na Hezbolah, jer smatra da je i ovaj front obuhvaćen primirjem dogovorenim posredstvom Pakistana. Zbog izraelskih napada na Liban, Iran je privremeno obustavio otvaranje Hormuškog moreuza.

Udari na Liban

Izrael je u srijedu izveo masivne udare na Liban u kojima je ubijeno više stotina Libanaca, a mnogi su ranjeni. Među poginulima je i nećak lidera Hezbolaha Naima Kasema (Qassem), dok je meta napada navodno bio sam lider.