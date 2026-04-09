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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu naredio početak pregovora s Libanom: Traži razoružavanje Hezbolaha

On je naveo da će se pregovori fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

9.4.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je da će što prije započeti direktne pregovore s Libanom. Ova odluka dolazi nakon nastavka izraelskih napada na Hezbolah u Libanu i nakon postignutog primirja između Irana i SAD. Iran i posrednik Pakistan su potvrdili da je i Liban uključen u primirje.

- U svjetlu ponovljenih apelacija Libana da se otvore direktni pregovori s Izraelom, jučer sam uputio kabinet da započne direktne pregovore s Libanom što je prije moguće - izjavio je Netanjahu.

Razoružavanje Hezbolaha

On je naveo da će se pregovori fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana. Netanjahu je dodao da Izrael "cijeni današnji apel libanskog premijera za demilitarizaciju Bejruta".

Iran je u više navrata upozorio da neće mirno gledati napade na Hezbolah, jer smatra da je i ovaj front obuhvaćen primirjem dogovorenim posredstvom Pakistana. Zbog izraelskih napada na Liban, Iran je privremeno obustavio otvaranje Hormuškog moreuza.

Udari na Liban

Izrael je u srijedu izveo masivne udare na Liban u kojima je ubijeno više stotina Libanaca, a mnogi su ranjeni. Među poginulima je i nećak lidera Hezbolaha Naima Kasema (Qassem), dok je meta napada navodno bio sam lider.

Mnoge evropske države su pozvale da i Liban bude uključen u primirje.

Donald Tramp i američka administracija tvrde da Liban nije dio primirja. Iran je objavio da je odgodio napad na Izrael nakon što je intervenisao posrednik Pakistan. Američki mediji prenose da je Tramp zatražio od Netanjahua da ograniči udare kako ne bi eskalirao sukob.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
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