SAD kaže da radi na trajnom i efikasnom prekidu vatre s Iranom: "Detalji su dosta složeni"

Sjedinjene Američke Države (SAD) u četvrtak su saopćile da su u toku razgovori s Iranom kako bi se osiguralo "trajno i efikasno primirje", javlja Anadolu.

- Pokušavamo imati trajno i efikasno primirje. To je nešto za što su obje strane izrazile spremnost - rekao je zamjenik državnog sekretara Kristofer Landau na Globalnom forumu o prosperitetu Atlantskog vijeća u Vašingtonu.

Složeni detalji

- Pokazalo se da je malo nejasnije u detaljima o tome koliko daleko se to proteže, koga to pokriva, koja ratišta to pokriva, ali smo u pregovorima, dok govorimo, pokušamo sve to utvrditi.

Landau je rekao da SAD vjeruje da su postigli svoje početne vojne ciljeve, uključujući smanjenje iranskih raketnih, pomorskih i dostavnih kapaciteta, posebno u južnim regijama i Zaljevu.

- Mislim da naporno radimo na tome da privedemo kraju trenutnu vojnu kampanju - rekao je.

Pregovori u Islamabadu

Njegove izjave dolaze nakon što su Vašington i Teheran u utorak najavili dvosedmično primirje s ciljem otvaranja puta konačnom sporazumu o okončanju rata, u kojem su od 28. februara poginule i ranjene hiljade ljudi.

Američka i iranska delegacija će održati direktne razgovore u Islamabadu s ciljem postizanja trajnog prekida vatre, rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu.

Pregovori, koji bi trebali početi u subotu, mogli bi trajati duže od jednog dana, rekli su izvori.