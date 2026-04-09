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TELEFONSKI RAZGOVOR

Tramp tražio od Netanjahua da smanji napade na Liban zbog pregovora sa Iranom

Zvaničnik je dodao da je do telefonskog razgovora došlo nakon što je Netanjahu jučer javno obećao da će nastaviti snažne napade na Liban

Tramp i Netanjahu. AP

M. Až.

9.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u telefonskom razgovoru zatražio je od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da smanji intenzitet napada Izraela na Liban kako bi se osigurao uspjeh pregovora sa Iranom, izjavio je visoki zvaničnik američke administracije za NBC News.

Neimenovani zvaničnik je naveo da su, iako su administracija u Vašingtonu i Izrael tvrdili da Liban nije obuhvaćen sporazumom o prekidu vatre, Izrael pristao "da bude konstruktivan partner".

Zvaničnik je dodao da je do telefonskog razgovora došlo nakon što je Netanjahu jučer javno obećao da će nastaviti snažne napade na Liban.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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