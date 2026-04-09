Najsmrtonosniji napad na snage SAD-a: Preživjeli tvrde da je položaj bio bez ikakve zaštite od napada dronom

Preživjeli najsmrtonosnijeg iranskog napada na snage SAD-a od početka rata osporio su zvanični opis događaja koji je iznio Pentagon, navodeći da je njihova jedinica u Kuvajtu bila opasno izložena u trenutku kada je poginulo šest vojnika, a više od 20 ih je ranjeno. Govoreći javno po prvi put, pripadnici napadnute jedinice dali su CBS Newsu detaljan prikaz napada i njegovih posljedica iz perspektive onih koji su bili na licu mjesta.

"Nije bila utvrđena pozicija"

Vojnici su osporio izjavu ministra odbrane Pita Hegseta, koji je dron opisao kao "probojac" koji je probio odbranu utvrđene jedinice unutar Kuvajta.

- Prikazivati to kao da je 'jedan prošao kroz odbranu' — to je laž - rekao je jedan od ranjenih vojnika za CBS News.

- Hoću da ljudi znaju da jedinica nije bila u stanju pružiti ikakvu odbranu. To nije bila utvrđena pozicija - dodao je.

Taj pripadnik 103. komande za logistiku američke kopnene vojske govorio je uz uvjet anonimnosti, zbog strogih medijskih ograničenja unutar vojnog sistema.

Premješteni bliže Iranu, na poznatu metu

Otprilike sedmicu dana prije početka Operacije "Epska bijes", većina američkih vojnika stacioniranih u Kuvajtu premještena je na pozicije u Jordan i Saudijsku Arabiju, dalje od dometa iranskih projektila. Međutim, za nekoliko desetina pripadnika 103. komande za logistiku na glavnoj američkoj bazi južno od Kuwait Cityja naređenje je bilo drugačije — trebali su premjestiti sve i preseliti se u luku Shuaiba, manje vojno uporište uz južnu obalu Kuvajta. Jedan od vojnika kazao je da su imali uvid u obavještajne podatke koji su pokazivali da je taj položaj bio na iranskom spisku potencijalnih meta.

- Premjestili smo se bliže Iranu, u duboko nesiguran prostor koji je bio poznata meta. Ne mislim da je ikada obrazložen dobar razlog za to - rekao je taj vojnik.

Na pitanje o stepenu utvrđenosti položaja, odgovorio je: "Svrstao bih ga u kategoriju — nikakav. Kada je u pitanju protudronska zaštita… nikakva."

Oko 9:15 sati 1. marta oglasile su se raketne uzbune te je oko 60 vojnika otišlo u sklonište dok je ballistički projektil preletio iznad njih. Kada je oglašen signal "sve čisto", oficiri su skinuli šljemove i vratili se za radne stolove u radnom prostoru od drveta i lima, otprilike širine tri kontejnera. Oko 30 minuta kasnije "sve se zatreslo", ispričao je jedan vojnik za CBS News. Iranski dron tipa "Šahed" pogodio je direktno središte radnog mjesta vojnika SAD-a.

- Bila je to prava havarija. Nije bilo jednog reda pacijenata za trijažu. Ili si bio s jedne strane vatre, ili s druge - opisao je još jedan ranjeni vojnik.

Vojnici su sami sebe triažirali improvizovanim zavojima i steznicima te prisvojili civilna vozila kako bi ranjenike prevezli u dvije lokalne kuvajtske bolnice.

Portparol Pentagona odbio je komentirati navode vojnika, pozivajući se na aktivnu istragu napada u luci Shuaiba. Pomoćnik ministra odbrane Šon Parnel objavio je na platformi X da su "na svakom nivou poduzete sve moguće mjere za zaštitu vojnika" te da je "objekt bio utvrđen zidovima visine oko 1,8 metara".

- Nije mi namjera umanjiti moral ili klevetati vojsku ili Ministarstvo rata u cjelini, ali mislim da je govoriti istinu važno — nećemo naučiti ništa iz ovih grešaka ako se pretvaramo da se greške nisu dogodile - rekao je jedan od vojnika. Na pitanje je li napad bio spriječiv, odgovorio je: "Po mom mišljenju, apsolutno, da."