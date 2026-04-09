Tramp uvjeren u dogovor: "Iranci su razumni, razgovarao sam s Bibijem, smirit će situaciju"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je "veoma optimističan" i da je mirovni sporazum s Iranom na dohvat ruke, dok se američka delegacija priprema za ključne pregovore u Pakistanu.

U telefonskom intervjuu za NBC News, Tramp je iznio svoja očekivanja pred diplomatske pregovore s Teheranom, na čije je čelo postavio potpredsjednika Džej Di Vensa.

- Iranski lideri razgovaraju mnogo drugačije kada ste s njima na sastanku nego kada daju izjave za medije. Mnogo su razumniji. Pristaju na sve stvari na koje moraju pristati. Zapamtite, oni su osvojeni. Oni nemaju vojsku - rekao je Tramp.

Američki predsjednik uputio je i oštro upozorenje u slučaju propasti pregovora: "Ako ne sklope sporazum, bit će im jako bolno".

Primirje pod pritiskom

Uprkos Trampovom optimizmu, dvosedmično primirje između SAD-a i Irana već je pod velikim pritiskom. Izraelske snage nastavljaju snažne napade širom južnog Libana, ciljajući baze Hezbolaha koji ima podršku Teherana.

Tramp je potvrdio da je u srijedu telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tražeći od njega da smanji intenzitet napada kako bi osigurao uspjeh nadolazećih pregovora.

- Razgovarao sam s Bibijem i on će smiriti situaciju. Mislim da svi moramo malo spustiti loptu - rekao je Tramp. Sličnu retoriku koristio je i potpredsjednik Džej Di Vens.

Ipak, Netanyjhu ne daje javne naznake da je spreman odustati od napada. On je izričito izjavio da privremeni prekid vatre s Iranom ne obuhvata Hezbolah te da će Izrael nastaviti snažno udarati na ovu militantnu grupu. S druge strane, savjetnik predsjednika iranskog parlamenta Mahdi Mohammadi poručio je da "bez potpunog obuzdavanja američkog bijesnog psa u Libanu, neće biti ni primirja ni pregovora".

Blokada Hormuškog moreuza

Drugi veliki problem je Hormuški moreuz, ključna svjetska trgovačka ruta. Tramp je ranije ove sedmice najavio primirje, ali tek nakon prijetnje da će "cijela civilizacija umrijeti noćas" ako Iran ne deblokira prolaz.

Podaci MarineTraffica pokazuju da je prvog dana primirja kroz moreuz prošlo samo pet brodova, nijedan naftni ni plinski tanker. Iako Bijela kuća tvrdi da su dobili "privatne garancije" da je prolaz otvoren i da su medijski izvještaji netačni, zvaničnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata upozoravaju na suprotno.

- Budimo jasni: Hormuški moreuz nije otvoren. Pristup je i dalje ograničen, uslovljen i kontrolisan - poručio je Sultan Ahmed Al-Jaber, ministar u vladi UAE i direktor naftnog giganta ADNOC.

Džej Di Vens upozorio je da će se rat nastaviti ukoliko Teheran ne ispuni obećanje o otvaranju moreuza, kroz koji je prije rata dnevno prolazilo oko 110 brodova.

Spremaju li se ustupci u Islamabadu?

Američka delegacija, u kojoj su pored Vensa i specijalni izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof te Trampov zet Džared Kušner, otputovala je u glavni grad Pakistana na pregovore pod visokim mjerama sigurnosti.

Vens je danima unazad, preko pakistanskih posrednika, slao Teheranu poruke da Tramp gubi strpljenje.

Jasno je dato do znanja da su spremne nove mete u iranskoj infrastrukturi koje američke snage još nisu gađale, ukoliko dogovor izostane.

Iranski državni mediji ranije su iznijeli plan od 10 tačaka, koji uključuje zadržavanje kontrole nad Hormuzom i povlačenje SAD-a iz regije, što Vašington smatra neprihvatljivim.

Ipak, bivši komandant iranske Revolucionarne garde u izjavi za NBC nagovijestio je spremnost na kompromis.

- Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država su kao trgovina, obje strane moraju dati nešto - kazao je.