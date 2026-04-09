Modžtaba Hamnei proglasio pobjedu: "Sigurno ćemo zahtijevati odštetu, ulazimo u novi način upravljanja Hormuškim moreuzom"

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei prvi put se oglasio nakon proglašenja primirja između SAD i Irana, poručivši da je iranski narod izašao kao pobjednik te da će zahtijevati odštetu, ali i da slijedi novi način upravljanja Hormuškim moreuzom.

- Danas, i do ovog trenutka u epu o Trećoj Svetoodbrambenoj odbrani, može se hrabro reći da ste vi, herojski narod Irana, bili odlučujući pobjednik na ovom polju. Da bismo postigli 'jak Iran', neophodno je stalno prisustvo naših dragih ljudi, baš kao što su bila četrdeset dana koja smo već prošli - poručio je Hamnei.

On je upozorio građane Irana da najava pregovora s protivnikom ne znači da njihovo prisustvo na ulicama više nije potrebno.

- Ako, na primjer, nužno dođe do perioda tišine na vojnom bojištu, dužnost onih među narodom koji imaju mogućnost biti prisutni na trgovima, u četvrtima i džamijama postaje teža nego prije. Sigurno, vaši povici na trgovima utiču na ishod pregovora - rekao je vrhovni vođa Irana.

Hamnei je naglasio da Iran nije tražio rat, ali da ni pod kojim okolnostima neće odustati od svojih legitimnih prava, te da cijeli front otpora posmatra kao jedinstvenu cjelinu.

- Uz dopuštenje Svevišnjeg Boga, sigurno nećemo dopustiti da kriminalni agresori prođu nekažnjeno. Sigurno ćemo zahtijevati odštetu za svaku nanesenu povredu, krvarinu za šehide i odštetu za invalide ovog rata, i sigurno ćemo unaprijediti upravljanje Hormuškim moreuzom na novi nivo - poručio je Hamnei.

Uputio je i poruku južnim susjedima Irana, pozivajući ih na drugačiji odnos prema regionalnim odnosima.

- Svjedočite čudu, zato gledajte pažljivo, shvatite, stanite na pravo mjesto i čuvajte se lažnih obećanja zlobnih đavola. Još čekamo odgovarajuću reakciju od vas kako bismo mogli pokazati naše bratstvo i dobronamjernost; to se ne može desiti osim ako se ne okrenete od arogantnih sila - poručio je Hamnei.