Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Sjedinjene Američke Države "kontinuirano demonstriraju agresiju", uprkos tome što duguju državama širom svijeta desetine biliona dolara. Njena izjava objavljena je na platformi Max, a prenijela ju je agencija RIA Novosti.

- SAD duguju svijetu 39 biliona dolara. Ovaj dug nije podržan ničim osim mastilom, papirom, štamparskim mašinama i beskrajnim balonima. Balon nekretnina, a sada i vještačke inteligencije, pretvara se u neku vrstu monstruoznog balona. I svi to razumiju. Ali klijent beskrajno demonstrira svoju agresiju - navela je Zaharova.

Prema njenim riječima, cilj Zapada jeste usporavanje multipolarnog razvoja i sprečavanje ostatka svijeta da napreduje, "kako bi samo oni mogli dominirati i vladati".

Američki državni dug premašio je u martu 39 biliona dolara po prvi put u historiji, prema podacima Ministarstva finansija SAD-a, što predstavlja jedinu provjerljivu činjenicu u njenoj izjavi, koja je inače u cijelosti politički intonirana.

- Uprkos tome što je Rusija isključena iz međubankarskog platnog sistema SWIFT, naša zemlja je izjavila da će plaćanja obavljati u nacionalnim valutama s Kinom, Indijom, Brazilom i afričkim zemljama — odnosno zemljama s najvećim rezervama onoga što će svima biti potrebno u narednih 10 do 20 godina - naglasila je Zaharova.

Ambasador ruskog Ministarstva vanjskih poslova za poslove G20 i APEC-a Marat Berdijev podržao je ovaj stav, upozorivši da rastući dugovi zemalja G7, uključujući SAD, "predstavljaju prijetnju finansijskim previranjima".