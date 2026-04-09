Netanjahu: "U Libanu nema primirja, nastavljamo napade na Hezbolah"

Izrael nastavlja s vojnim operacijama protiv Hezbolaha, poručio je premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u videoobraćanju upućenom stanovnicima sjevernog dijela Izraela, nakon što je iz njegovog ureda saopćeno da bi uskoro mogli početi direktni pregovori s Libanom.

- U Libanu nema primirja. Nastavljamo snažno udarati po Hezbolahu i nećemo stati dok ne obnovimo vašu sigurnost - rekao je Netanjahu.

On je istakao da su, kako tvrdi, vojni i politički rezultati Izraela doveli do značajnih promjena u regionu.

- Naši značajni uspjesi, i u Iranu i protiv osovine zla, doveli su do historijske promjene položaja Izraela u regiji. To je također dovelo do promjena u našim odnosima s državama s kojima ranije nismo imali odnose - nastavio je.