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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu: "U Libanu nema primirja, nastavljamo napade na Hezbolah"

Dodao je da bi direktni pregovori s Libanom mogli imati dva ključna cilja

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

9.4.2026

Izrael nastavlja s vojnim operacijama protiv Hezbolaha, poručio je premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u videoobraćanju upućenom stanovnicima sjevernog dijela Izraela, nakon što je iz njegovog ureda saopćeno da bi uskoro mogli početi direktni pregovori s Libanom.

- U Libanu nema primirja. Nastavljamo snažno udarati po Hezbolahu i nećemo stati dok ne obnovimo vašu sigurnost - rekao je Netanjahu.

On je istakao da su, kako tvrdi, vojni i politički rezultati Izraela doveli do značajnih promjena u regionu.

- Naši značajni uspjesi, i u Iranu i protiv osovine zla, doveli su do historijske promjene položaja Izraela u regiji. To je također dovelo do promjena u našim odnosima s državama s kojima ranije nismo imali odnose - nastavio je.

Dodao je da bi direktni pregovori s Libanom mogli imati dva ključna cilja – razoružavanje Hezbolaha, kao i postizanje "historijskog i održivog mirovnog sporazuma između Izraela i Libana".

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
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