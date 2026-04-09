Melanija Tramp se obratila iz Bijele kuće: "Nikada nisam bila Epstinova prijateljica"

Melanija Tramp (Melania Trump), prva dama Sjedinjenih Američkih Država, oštro je odbacila navode koji je dovode u vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), te pozvala američki Kongres da organizuje javno saslušanje na kojem bi njegove žrtve mogle svjedočiti.
U obraćanju novinarima iz Bijele kuće, Tramp je nastojala u potpunosti razjasniti svoj odnos prema Epstinu i njegovoj saradnici Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).
- Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstinom moraju prestati danas - poručila je prva dama.
Objasnila je da su njihovi eventualni kontakti u prošlosti bili isključivo rezultat preklapanja društvenih krugova.
- Nikada nisam bila prijateljica s Epstinom. Donald Tramp (Donald Trump) i ja smo s vremena na vrijeme bili pozivani na iste zabave, s obzirom na to da je preklapanje u društvenim krugovima prilično uobičajeno u Njujorku i Palm Biču. Da budem jasna, nikada nisam imala nikakav odnos s Epstinom ili njegovom saučesnicom Maksvel - kazala je Melanija.
Poziv Kongresu
Prva dama je uputila poziv zakonodavcima da omoguće javno svjedočenje preživjelih žrtava, naglašavajući da je sada trenutak za konkretne poteze.
- Pozivam Kongres da ženama koje su bile Epstinove žrtve osigura javno saslušanje. Dajte ovim žrtvama priliku da svjedoče pod zakletvom pred Kongresom. Svaka žena bi trebala imati svoj dan da javno ispriča svoju priču ako to želi, a njeno svjedočenje bi trebalo trajno ući u zapisnik Kongresa. Samo tako ćemo doći do istine - istakla je.
Izričito negiranje umiješanosti
Melanija Tramp je dodatno naglasila da nikada nije imala saznanja o Epstinovim kriminalnim radnjama, te da ni na koji način nije bila povezana s njima.
Istakla je da nikada nije boravila u njegovom avionu niti je posjetila njegovo privatno ostrvo, te da se njeno ime ne pojavljuje u sudskim dokumentima, izjavama žrtava niti u izvještajima FBI-ja vezanim za ovaj slučaj.
Posebno se osvrnula na tvrdnje o svom upoznavanju sa suprugom, koje je odlučno demantovala.
- Ja nisam Epstinova žrtva i Epstin me nije upoznao s Donaldom Trampom. Svog supruga sam upoznala sasvim slučajno, a detalji našeg prvog susreta dokumentovani su u mojoj knjizi "Melania" - poručila je.
Ovim obraćanjem iz Bijele kuće, Melanija Tramp nastojala je jasno staviti tačku na spekulacije o svojoj navodnoj povezanosti s jednim od najpoznatijih seksualnih prijestupnika u novijoj američkoj historiji.