Melanija Tramp se obratila iz Bijele kuće: "Nikada nisam bila Epstinova prijateljica"

Melanija Tramp (Melania Trump), prva dama Sjedinjenih Američkih Država, oštro je odbacila navode koji je dovode u vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), te pozvala američki Kongres da organizuje javno saslušanje na kojem bi njegove žrtve mogle svjedočiti.

U obraćanju novinarima iz Bijele kuće, Tramp je nastojala u potpunosti razjasniti svoj odnos prema Epstinu i njegovoj saradnici Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).

- Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstinom moraju prestati danas - poručila je prva dama.

Objasnila je da su njihovi eventualni kontakti u prošlosti bili isključivo rezultat preklapanja društvenih krugova.

- Nikada nisam bila prijateljica s Epstinom. Donald Tramp (Donald Trump) i ja smo s vremena na vrijeme bili pozivani na iste zabave, s obzirom na to da je preklapanje u društvenim krugovima prilično uobičajeno u Njujorku i Palm Biču. Da budem jasna, nikada nisam imala nikakav odnos s Epstinom ili njegovom saučesnicom Maksvel - kazala je Melanija.

Poziv Kongresu

Prva dama je uputila poziv zakonodavcima da omoguće javno svjedočenje preživjelih žrtava, naglašavajući da je sada trenutak za konkretne poteze.