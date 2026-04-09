Liban čeka američku obavijest o terminu i mjestu mogućih pregovora s Izraelom

Liban čeka obavijest Sjedinjenih Američkih Država o terminu i mjestu mogućih direktnih pregovora s Izraelom, rekao je u četvrtak navečer visoki libanski zvaničnik za Anadolu.

- Datum i mjesto očekivanih pregovora još nisu određeni - rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

- Liban očekuje da bude zvanično obaviješten od američke strane tokom noći ili u petak ujutro o tom pitanju - dodao je.

Izvor je naveo da će razgovori o mehanizmu pregovora i drugim detaljima uslijediti nakon što stigne zvanična obavijest.

- Stav predsjednika Josefa Auna i libanske vlade jeste da se ide putem direktnih pregovora - dodao je.