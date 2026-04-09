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Liban čeka američku obavijest o terminu i mjestu mogućih pregovora s Izraelom

Liban očekuje da bude zvanično obaviješten od američke strane tokom noći ili u petak ujutro, rekao je izvor za Anadolu

Udari na Liban. Anadolija

Anadolija

9.4.2026

Liban čeka obavijest Sjedinjenih Američkih Država o terminu i mjestu mogućih direktnih pregovora s Izraelom, rekao je u četvrtak navečer visoki libanski zvaničnik za Anadolu.

- Datum i mjesto očekivanih pregovora još nisu određeni - rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

- Liban očekuje da bude zvanično obaviješten od američke strane tokom noći ili u petak ujutro o tom pitanju - dodao je.

Izvor je naveo da će razgovori o mehanizmu pregovora i drugim detaljima uslijediti nakon što stigne zvanična obavijest.

- Stav predsjednika Josefa Auna i libanske vlade jeste da se ide putem direktnih pregovora - dodao je.

# IZRAEL
# LIBAN
# SAD
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