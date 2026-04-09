Aragči: Prekid vatre bi mogao ubrzati ishod suđenja Netanjahuu

U objavi na društvenoj mreži kompanije X, Aragči je također upozorio da podrivanje diplomatskih napora može imati ekonomske posljedice, ističući da bi SAD snosio odgovornost ako diplomatija bude osujećena.

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči izjavio je u četvrtak da bi prekid vatre u cijeloj regiji, uključujući i Liban, mogao ubrzati zatvorsku kaznu izraelskog premijera Benjamin Netanjahu.

- Ako SAD želi uništiti svoju ekonomiju dopuštajući Netanjahuu da ubija diplomatiju, to bi na kraju bio njihov izbor. Smatramo da bi to bilo glupo, ali smo spremni na to - napisao je.

Krivični postupak protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua trebao bi biti nastavljen u nedjelju, nakon sedmica vanrednih ograničenja rada izraelskog sudskog sistema tokom rata s Iranom, prema sudskom obavještenju koje je prenio "Jerusalem Post".

Sljedeće ročište zakazano je za sutra u Okružnom sudu u Jerusalemu, a očekuje se da će postupak nastaviti po redovnom rasporedu, uključujući ročišta u Jerusalemu nedjeljom i u Okružnom sudu u Tel Avivu od ponedjeljka do srijede.