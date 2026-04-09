Aragči: Prekid vatre bi mogao ubrzati ishod suđenja Netanjahuu

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči izjavio je u četvrtak da bi prekid vatre u cijeloj regiji, uključujući i Liban, mogao ubrzati zatvorsku kaznu izraelskog premijera Benjamin Netanjahu.
U objavi na društvenoj mreži kompanije X, Aragči je također upozorio da podrivanje diplomatskih napora može imati ekonomske posljedice, ističući da bi SAD snosio odgovornost ako diplomatija bude osujećena.
- Ako SAD želi uništiti svoju ekonomiju dopuštajući Netanjahuu da ubija diplomatiju, to bi na kraju bio njihov izbor. Smatramo da bi to bilo glupo, ali smo spremni na to - napisao je.
Krivični postupak protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua trebao bi biti nastavljen u nedjelju, nakon sedmica vanrednih ograničenja rada izraelskog sudskog sistema tokom rata s Iranom, prema sudskom obavještenju koje je prenio "Jerusalem Post".
Sljedeće ročište zakazano je za sutra u Okružnom sudu u Jerusalemu, a očekuje se da će postupak nastaviti po redovnom rasporedu, uključujući ročišta u Jerusalemu nedjeljom i u Okružnom sudu u Tel Avivu od ponedjeljka do srijede.