Tramp najavio UFC meč na travnjaku, objavio AI generiranu sliku u oluji

Predsjednik SAD-a Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama AI generiranu sliku koja ga prikazuje kako stoji ispred Bijele kuće zajedno s direktorom UFC-a Danom Vajtom, okružen olujom i munjama, ispred borilačkog kaveza — pri čemu obojica ostaju potpuno suhi unatoč jakoj kiši. Slika nije bila popraćena nikakvim tekstom, što je učinilo objavu još bizarnijom, prenosi Huffpost.

Generirana slika prikazuje Trampa i Vajta kako stoje pred UFC oktagonom na travnjaku Bijele kuće usred naizgled snažne oluje s munjama — no obojica su savršeno suha. Upečatljiv detalj: Vajtova desna ruka vidljivo je barem dvostruko veća od lijeve. Objava nije sadržavala nikakav opis niti objašnjenje, što je dodatno produbilo zbunjenost javnosti.

Iako je Tramp tvrdio da je UFC spektakl planiran u čast 250. godišnjice osnivanja SAD-a, priredba se zapravo održava mjesec dana ranije — na dan njegovih 80. rođendana. Prošle godine predsjednik je potrošio 45 miliona dolara na vojnu paradu u Vašingtonu, također organiziranu povodom njegova rođendana. Pentagon je, podsjetimo, već ranije bio korišten kao pozadina za Trampove promotivne nastupe, a Bijela kuća je krajem prošle godine privremeno poslužila i kao izložbeni prostor za vozila kompanije Tesla.