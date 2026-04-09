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SAD će naredne sedmice biti domaćin pregovora o prekidu vatre između Izraela i Libana

Razgovori Izraela i Libana o prekidu vatre održat će se naredne sedmice u State Departmentu, potvrdio je zvaničnik za Anadolu

Tramp i Netanjahu. AP

Anadolija

9.4.2026

Sjedinjene Američke Države će naredne sedmice biti domaćin direktnih razgovora između Izraela i Libana u okviru tekućih pregovora o prekidu vatre, potvrdio je zvaničnik State Departmenta za Anadolu.

- Možemo potvrditi da će Ministarstvo vanjskih poslova naredne sedmice biti domaćin sastanka na kojem će se razgovarati o tekućim pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Libana - rekao je zvaničnik.

Prema medijskim izvještajima, američku delegaciju predvodit će ambasador u Libanu Majkl Isa, dok će Izrael predstavljati njegov ambasador u Vašingtonu Jehiel Lajter, a Liban ambasadorica Nada Hamadeh-Moavad.

Ranije je predsjednik Libana Josef Aun izjavio da ideja o prekidu vatre s Izraelom, nakon čega bi uslijedili direktni pregovori, počinje dobijati pozitivan zamah na međunarodnom nivou.

Izraelska vojska je od srijede pojačala zračne napade širom Libana, pri čemu je poginulo najmanje 303 ljudi, a 1.150 je ranjeno, uprkos najavi dvosedmičnog prekida vatre između SAD-a i Irana.

Pakistanski posrednici i Teheran su naveli da prekid vatre uključuje i Liban, ali Vašington i Tel Aviv su to negirali.

Proširena izraelska ofanziva na Liban od 2. marta usmrtila je 1.888 ljudi, a 6.092 je ranjeno, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva.

# IZRAEL
# LIBAN
# SAD
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