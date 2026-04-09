SAD će naredne sedmice biti domaćin pregovora o prekidu vatre između Izraela i Libana

Sjedinjene Američke Države će naredne sedmice biti domaćin direktnih razgovora između Izraela i Libana u okviru tekućih pregovora o prekidu vatre, potvrdio je zvaničnik State Departmenta za Anadolu.

- Možemo potvrditi da će Ministarstvo vanjskih poslova naredne sedmice biti domaćin sastanka na kojem će se razgovarati o tekućim pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Libana - rekao je zvaničnik.

Prema medijskim izvještajima, američku delegaciju predvodit će ambasador u Libanu Majkl Isa, dok će Izrael predstavljati njegov ambasador u Vašingtonu Jehiel Lajter, a Liban ambasadorica Nada Hamadeh-Moavad.

Ranije je predsjednik Libana Josef Aun izjavio da ideja o prekidu vatre s Izraelom, nakon čega bi uslijedili direktni pregovori, počinje dobijati pozitivan zamah na međunarodnom nivou.

Izraelska vojska je od srijede pojačala zračne napade širom Libana, pri čemu je poginulo najmanje 303 ljudi, a 1.150 je ranjeno, uprkos najavi dvosedmičnog prekida vatre između SAD-a i Irana.

Pakistanski posrednici i Teheran su naveli da prekid vatre uključuje i Liban, ali Vašington i Tel Aviv su to negirali.

Proširena izraelska ofanziva na Liban od 2. marta usmrtila je 1.888 ljudi, a 6.092 je ranjeno, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva.