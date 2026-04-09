Kako je razgovor Trampa i Netanjahua preokrenuo dogovor o primirju: Svi su bili saglasni da primirje uključuje i Liban

Američki CBS objavio je da je primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, postignuto uz posredovanje Pakistana, prvobitno tumačeno kao sporazum koji uključuje i sukob između Izraela i Hezbolaha, ali da je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kasnije promijenio stav nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu).

Pregovori u SAD

Prema navodima CBS News, očekuje se da će se naredne sedmice u State Departmentu sastati libanski i izraelski predstavnici, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem smirivanja prekograničnih sukoba između Izraela i Hezbolaha.

Jedan zvaničnik State Departmenta potvrdio je da će razgovore voditi američki ambasador u Libanu Majkl Isa (Michael Issa), zajedno s libanskom ambasadoricom Nadom Hamade Moavad (Nada Hamadeh Moawad) i izraelskim ambasadorom Jekijelom Lajterom (Yechiel Leiter).

Liban se, prema diplomatskim izvorima, pokazuje kao jedno od najosjetljivijih pitanja u američko-iranskim odnosima. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), koji bi trebao učestvovati u razgovorima u Islamabadu, optužio je Sjedinjene Američke Države da dopuštaju izraelskom premijeru Netanjahuu da "uništava diplomatiju".

Više izvora za CBS navodi da je Trampu preneseno kako primirje obuhvata cijeli Bliski istok te da je u početku na to pristao, uključujući i Liban. Slične tvrdnje iznijeli su i posrednici, među njima i premijer Pakistana Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif), kao i iranski šef diplomatije.

Promjena stava

Međutim, kako se navodi, američki stav se promijenio nakon telefonskog razgovora Trampa i Netanjahua. Diplomatski izvori tvrde da su upravo te promjene i neusklađenost stavova dodatno zakomplikovale situaciju na terenu.

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da je došlo do "ozbiljnog nesporazuma" oko uslova primirja, dodajući da su ga Iranci pogrešno protumačili kao sporazum koji uključuje i njihove saveznike u Libanu.

Netanjahu je u četvrtak poručio da je Izrael spreman da učestvuje u razgovorima s Libanom, ali je istovremeno naglasio da u toj zemlji ne postoji primirje i da izraelske operacije neće biti obustavljene.

Vens je, međutim, istakao da Sjedinjene Američke Države žele da Izrael smanji intenzitet svojih vojnih operacija u Libanu, navodeći da se očekuje "određeno uzdržavanje".

Prema navodima CBS-a, Džej Di Vens se sve više pozicionira kao ključna figura američke diplomatije prema Iranu, nakon što su raniji pregovori specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džareda Kušnera (Jared Kushner) prekinuti nakon američke vojne intervencije.

Diplomatski izvori navode i da je Iran posebno prihvatio Vensovu ulogu u pregovorima zbog nepovjerenja prema drugim američkim pregovaračima, a upravo je, prema istim navodima, Vitkof predložio njegovo uključivanje u proces.