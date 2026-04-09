Tramp se žestoko obrušio na bivše saveznike: "Oni su glupi ljudi, nikoga nije briga za njih"

- Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosje. Nemaju što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih, oni su luđaci, provokatori i reći će bilo šta potrebno za malo "besplatne" i jeftine promocije. Sada misle da dobijaju neke "klikove" jer imaju trećerazredne podkaste, ali niko ne govori o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA-i – inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima s uvjerljivom pobjedom.”

- Znam zašto su Taker Karlson, Megan Keli, Kendis Ovens i Aleks Džons godinama protiv mene, posebno zbog toga što misle da je sjajno da Iran, država koja je glavni sponzor terorizma, ima nuklearno oružje – zato što imaju jednu zajedničku stvar, nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove porodice to znaju i svi ostali to znaju!

Američki predsjednik Donald Tramp obrušio se večeras na Takera Karlsona, Megan Keli, Kendis Ovens i Aleksa Džonsa, koji su ga žestoko kritikovali nakon prijetnje da će “cijela civilizacija umrijeti”.

- MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% rejting odobravanja za ‘Trampa’, a ne za mahnite budale poput Takera Karlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kada je dobio otkaz na Foxu i nikada se nije oporavio – možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra!”

“Oni nisu MAGA"

- Ili Megan Keli, koja mi je zlobno postavila sada već poznato pitanje "Samo Rouz O’Donel", ili "luda" Kendis Ovens, koja optužuje visoko cijenjenu prvu damu Francuske da je muškarac, iako to nije, i nadam se da će dobiti puno novca u aktualnoj tužbi. Zapravo, meni je prva dama Francuske daleko ljepša žena od Kendis, zapravo, nije ni blizu!

- Ili bankrotirani Aleks Džons, koji govori neke od najglupljih stvari i izgubio je cijelo svoje bogatstvo, kako je i trebao, zbog svog užasnog napada na obitelji žrtava pucnjave u Sendi Huk, tvrdeći apsurdno da je riječ o podvali. Ti takozvani "komentatori" su gubitnici i to će uvijek biti! Sada lažne vijesti CNN-a, propali The New York Times s i sve ostale radikalno lijeve "news" organizacije ih "slave" i prvi put u životu im daju "pozitivan" publicitet.

- Oni nisu "MAGA", oni su gubitnici koji se samo pokušavaju prikrpati MAGA-i. Kao predsjednik, mogao bih ih pridobiti na svoju stranu kad god poželim, ali kad zovu, ne uzvraćam pozive jer sam prezauzet svjetskim i nacionalnim pitanjima i, nakon nekoliko puta, postanu "zločesti", baš kao Mardžori Tejlor Grin, ali to me više ne zanima, zanima me samo činiti ono što je ispravno za našu zemlju.”

- MAGA znači pobjedu i snagu u tome da se Iranu ne dopusti nuklearno oružje. MAGA znači učiniti Ameriku ponovo velikom, a ti ljudi nemaju pojma kako to učiniti, ali ja znam, jer su SAD sada "najpopularnija" zemlja bilo gdje u svijetu! Predsjednik Donald Dž. Tramp - napisao je Tramp.

Političke reakcije i pozivi na smjenu

Podsjetimo, Trampova prijetnja da će iskorijeniti “cijelu civilizaciju” ako Iran odbije sporazum koji uključuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza izazvala je oštre reakcije i dodatno produbila politički rascjep u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dok republikanci i dio bivših zvaničnika pozdravljaju Trampov pristup, demokrati smatraju da su njegove izjave dovoljan razlog za smjenu. Ipak, čini se da najsnažniji otpor dolazi iz same Trampove političke baze.

Brojni istaknuti desničarski komentatori, koji su nekoć činili okosnicu njegove baze, okreću mu leđa zbog Operacije Epski Bijes i prijetnji napadima na civilnu i energetsku infrastrukturu Irana. Mnogi ga optužuju da je u tjednima od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana iznevjerio svoje predizborno obećanje da će Ameriku držati podalje od stranih sukoba.

Bivši voditelj Fox Newsa Taker Karlson u ponedjeljak je u svojoj online emisiji nazvao strategiju “gnusnom na svakoj razini”, rekavši kako “ni mjesec i pol dana od početka sukoba... koristit ćemo našu vojsku da ubijamo civile te zemlje”.

Mardćori Tejlor Grin, donedavno jedna od najpouzdanijih Trampovih saveznica u Kongresu, pridružila se demokratima u pozivima na njegovu smjenu prema 25. amandmanu. Pozivima za Trampovim svrgavanjem pridružio se i desničarski voditelj i teoretičar zavjere Aleks Džons.

- Možete imati dobrog vođu, a on jednostavno poludi. To je ludilo kralja - poručio je na društvenim mrežama.

U međuvremenu je Kendis Ovens, nekadašnja miljenica MAGA pokreta, ponovila svoju osudu kampanje bombardiranja, nazvavši Trampa “genocidnim luđakom” te je pozvala Kongres i vojsku da interveniraju.

Ko su ljudi na koje se Tramp obrušio?

Taker Karlson je jedan od najpoznatijih američkih konzervativnih komentatora i bivša zvijezda Fox Newsa, gdje je godinama vodio jednu od najgledanijih političkih emisija u SAD-u. Poznat je po oštroj retorici, kritici establišmenta i često kontroverznim stavovima o vanjskoj politici, uključujući skeptičan odnos prema američkim intervencijama u inozemstvu.

Megan Keli je američka novinarka i voditeljica koja je karijeru gradila na Fox News, a potom i na NBC-u. Danas vodi vlastiti podkast i medijski projekt, a poznata je po izravnom stilu i intervjuima s političarima, uključujući i sukobe s Trampom još tijekom njegove prve predsjedničke kampanje.

Kendis Ovens je konzervativna politička komentatorica i aktivistica koja je stekla popularnost kroz društvene mreže i rad u organizaciji Turning Point USA. Često izaziva polemike svojim stavovima o rasi, politici i međunarodnim pitanjima, a posljednjih godina profilirala se kao jedna od glasnijih figura desnice izvan klasičnih medija.

Aleks Džons je kontroverzni američki voditelj i osnivač platforme Infowars, poznat po širenju teorija zavjere. U više je navrata bio u središtu javnih i pravnih sporova, uključujući presude zbog lažnih tvrdnji o masakru u školi Sendi Huk, zbog čega je suočen s visokim odštetama i finansijskim problemima.