Pakistanski ministar odbrane uputio oštre poruke: "Izrael je zlo i kletva za čovječanstvo"

U Islamabadu, gdje su u toku završne pripreme za ključne mirovne pregovore, ministar odbrane Pakistana Kavadža Asif (Khawaja Asif) iznio je do sada najžešće i najradikalnije optužbe na račun Izraela, nazivajući ga odgovornim za genocid i kontinuirano širenje nasilja širom Bliskog istoka.

Njegove izjave dolaze u trenutku izrazite diplomatske osjetljivosti, dok se u Pakistanu nalaze i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država koji pokušavaju posredovati u postizanju prekida vatre u sukobu s Iranom.

Ministar je reagovao na nastavak izraelskih vojnih operacija, koristeći vrlo oštar rječnik u kritici izraelskog vojnog djelovanja. Istakao je da se, uprkos diplomatskim naporima u Islamabadu, nasilje na terenu ne smiruje, već se, kako je naveo, širi na više frontova.

- Izrael je zlo i kletva za čovječanstvo. Dok su mirovni pregovori u toku u Islamabadu, u Libanu se sprovodi genocid. Nedužni civili ubijaju se izraelskim napadima, prvo u Gazi, zatim u Iranu, a sada i u Libanu. Krvoproliće se nastavlja nesmanjenim intenzitetom - poručio je pakistanski ministar.

U nastavku obraćanja, Kavadža Asif je dodatno zaoštrio retoriku, upućujući teške optužbe i onima koji su učestvovali u historijskom procesu stvaranja države Izrael.

- Nadam se i molim se da ljudi koji su stvorili ovu kancerogenu državu na palestinskoj zemlji, kako bi se riješili evropskih Jevreja, gore u paklu - zaključio je u svojoj objavi.