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PREDSJEDNIK SAD

Tramp tvrdi da će nafta početi da teče s ili bez pomoći Irana

Vidjet ćete da nafta počinje da teče, s ili bez pomoći Irana i, meni je svejedno, u svakom slučaju, rekao je

Donald Tramp. AP

Anadolija

10.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u četvrtak je rekao da će nafta početi da teče sa ili bez pomoći Irana.

U izjavama na svojoj platformi Truth Social, Tramp je kritikovao "Wall Street Journal", osporavajući njegovo tumačenje njegovih nedavnih izjava o Iranu i braneći vanjsku politiku svoje administracije.

- Wall Street Journal, jedan od najgorih i najnepreciznijih uredničkih odbora na svijetu, naveo je da sam prerano proglasio pobjedu u Iranu. Zapravo, to jeste pobjeda i tu nema ništa prerano - napisao je Tramp.

- Zahvaljujući meni, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i vrlo brzo ćete vidjeti da nafta počinje da teče, s ili bez pomoći Irana i, meni je svejedno, u svakom slučaju - rekao je.

Tramp je dalje optužio list za stalnu pristrasnost, rekavši da je uvijek brz da kritikuje, ali ne želi da prizna greške.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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