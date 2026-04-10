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VELIKI GUBICI AMERIKANACA

Oboreni dronovi, pogođeni avioni i uništen AWACS tokom rata protiv Irana

Cijena jednog drona iznosi oko 30 miliona dolara ili više, u zavisnosti od varijante

Srušeni dron MQ-9 Reaper u Iranu. Screenshot

A. O.

10.4.2026

Američki CBS je, pozivajući se na dva američka zvaničnika, objavio da su Sjedinjene Američke Države tokom rata protiv Irana izgubile čak 24 bespilotne letjelice tipa MQ-9 Reaper. Ukupna vrijednost izgubljenih letjelica procjenjuje se na oko 720 miliona dolara. 

Cijena jednog drona iznosi oko 30 miliona dolara ili više, u zavisnosti od varijante.

Prema istim izvorima, Sjedinjene Američke Države su samo od prvog aprila pa do potpisivanja primirja izgubile devet dronova.

MQ-9 Reaper, koji proizvodi kompanija General Atomics Aeronautical Systems (General Atomics Aeronautical Systems), predstavlja letjelicu kojom se upravlja na daljinu, a koristi se za obavještajne, nadzorne i izviđačke zadatke. Također, ova letjelica može izvoditi i precizne udare.

Ovakvi dronovi su podložniji obaranju jer su prvenstveno dizajnirani za antiteroristička okruženja, gdje postoji malo ili nimalo protivzračne odbrane, za razliku od država koje raspolažu savremenim raketnim sistemima.

Ipak, ovo nisu najveći gubici koje su američke snage pretrpjele. Tokom rata pogođen je „nevidljivi F-35“, iznad Irana srušen je F-15, dok su iznad Kuvajta u „prijateljskoj vatri srušena tri F-15 aviona“. 

Također, u raketnim napadima uništen je i američki AWACS, a oštećeno ili uništeno je više zračnih tankera.

# KUVAJT
# DRON
# IRAN
# SAD
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