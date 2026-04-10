Tramp optužio Iran zbog Hormuškog moreuza, Netanjahu najavio pregovore s Libanom uprkos nastavku napada

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) optužio je Iran da „vrlo loše obavlja posao“ u upravljanju naftom koja prolazi kroz ključni Hormuški moreuz, ističući da to „nije sporazum koji imamo“. Ove izjave ukazuju na krhku prirodu sporazuma o prekidu vatre, dok izvještaji govore o nesuglasicama u vezi s tim šta je sve obuhvaćeno tim dogovorom. Sve dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) najavio da će njegova vlada započeti direktne pregovore s Libanom, s fokusom na razoružanje Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran, kao i na uspostavljanje mirnih odnosa.

Zvaničnik američkog State Departmenta potvrdio je da će naredne sedmice u Washingtonu biti održan sastanak „na kojem će se razgovarati o tekućim pregovorima o prekidu vatre s Izraelom i Libanom“. Libanski zvaničnici pozvali su na prekid vatre prije početka pregovora, ali je Netanjahu u naknadnom obraćanju stanovnicima sjevernog Izraela poručio: „U Libanu nema prekida vatre.“