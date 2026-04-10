Tramp optužio Iran zbog Hormuškog moreuza, Netanjahu najavio pregovore s Libanom uprkos nastavku napada

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) optužio je Iran da „vrlo loše obavlja posao“ u upravljanju naftom koja prolazi kroz ključni Hormuški moreuz, ističući da to „nije sporazum koji imamo“.
Ove izjave ukazuju na krhku prirodu sporazuma o prekidu vatre, dok izvještaji govore o nesuglasicama u vezi s tim šta je sve obuhvaćeno tim dogovorom.
Sve dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) najavio da će njegova vlada započeti direktne pregovore s Libanom, s fokusom na razoružanje Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran, kao i na uspostavljanje mirnih odnosa.
Zvaničnik američkog State Departmenta potvrdio je da će naredne sedmice u Washingtonu biti održan sastanak „na kojem će se razgovarati o tekućim pregovorima o prekidu vatre s Izraelom i Libanom“.
Libanski zvaničnici pozvali su na prekid vatre prije početka pregovora, ali je Netanjahu u naknadnom obraćanju stanovnicima sjevernog Izraela poručio: „U Libanu nema prekida vatre.“
Nakon što su izraelski napadi nastavljeni širom Libana tokom cijelog četvrtka, gađajući ono što je opisano kao mjesta za lansiranje raketa Hezbolaha na jugu zemlje, tokom noći su se, prema svemu sudeći, barem privremeno smanjili u toj regiji.
Tramp je u intervjuu izjavio da će Izrael „smanjiti“ svoje napade u zemlji kako bi podržao mirovne pregovore.
Naplata naknade
Na društvenoj mreži Truth Social Tramp je komentarisao brodski saobraćaj kroz ovaj ključni plovni put, kojim inače prolazi oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG).
- Postoje izvještaji da Iran naplaćuje naknade tankerima koji prolaze kroz Hormuški moreuz. Bolje da to ne čine, a ako to rade, bolje da odmah prestanu - naveo je.
Izraelska vojska i dalje kontroliše veliki dio juga Libana, gdje je posljednjih dana uništila više sela. Bez barem privremenog prekida vatre, ostaje nejasno kako bi pregovori između dvije strane mogli napredovati.
Također nije jasno koliki utjecaj libanska vlada, s kojom Izrael planira pregovarati, ima na Hezbollah, koji je, iako ima svoje predstavnike u vlasti, zaseban entitet uz podršku Irana.
Zabrana vojnih aktivnosti
Libanska vlada je početkom marta zabranila vojne aktivnosti Hezbolaha, nekoliko dana nakon izbijanja rata s Izraelom, ali nije uspjela spriječiti grupu da nastavi s vojnim operacijama.
Prema podacima libanskog ministarstva zdravstva, u ratu je do sada poginulo više od 1.800 ljudi, uključujući najmanje 130 djece, pri čemu nije napravljena razlika između civila i boraca.