Tramp razmatra šokantan potez: Moguće povlačenje američkih trupa iz Evrope

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) razmatra mogućnost povlačenja dijela američkih snaga iz Evrope zbog nezadovoljstva angažmanom NATO saveznika u osiguravanju Hormuškog moreuza, kao i zbog zastoja u planovima vezanim za kupovinu Grenlanda, potvrdio je jedan visoki zvaničnik Bijele kuće.

Visoki zvaničnik Bijele kuće, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama, izjavio je za Defence News da konačna odluka još nije donesena, te da Bijela kuća nije zatražila od Pentagona izradu konkretnih planova za smanjenje broja vojnika u Evropi.

Već sama činjenica da se razmatra ova opcija pokazuje koliko su se odnosi između Vašingtona i evropskih NATO saveznika pogoršali u posljednjim mjesecima. Posjeta generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Mark Rutte) Bijeloj kući u srijedu, prema svemu sudeći, nije značajnije popravila stanje transatlantskih odnosa, za koje se navodi da su na najnižem nivou od osnivanja NATO-a 1949. godine.

Bijela kuća je ranije javno saopćila da je Tramp razmatrao i mogućnost potpunog povlačenja iz Saveza.