Si Đinping poručio u Pekingu: "Ljudi s obje strane Tajvanskog moreuza su Kinezi"

Predsjednica tajvanske opozicione stranke Kuomintang Čeng Li-vun (Cheng Li-wun) sastala se u petak u Pekingu s predsjednikom Kine Sijem Đinpingom (Xi Jinping), koji joj je poručio da su ljudi s obje strane Tajvanskog moreuza Kinezi i da budućnost odnosa treba ostati u rukama kineskog naroda.

Sastanak je održan u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, gdje je lider Kine Si Đinping naglasio da savremeni svijet nije u potpunosti miran te da je mir dragocjen. Čeng, koja u Kini boravi u okviru misije koju je nazvala mirovnom, nastoji smanjiti tenzije u trenutku kada Peking pojačava vojni pritisak na ostrvo koje smatra svojom teritorijom, Tajvan.

Tokom susreta, Si Đinping je istakao da su sunarodnici s obje strane moreuza svi Kinezi, pripadnici jedne porodice koja želi mir, razvoj, razmjenu i saradnju.

Prema navodima tajvanskih televizijskih stanica, poručio je da je to zajednički glas naroda te da se lideri dvije stranke sastaju kako bi zaštitili mir i stabilnost zajedničke domovine, unaprijedili mirni razvoj odnosa preko moreuza i omogućili budućim generacijama da dijele svijetlu i lijepu budućnost.