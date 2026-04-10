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SASTANAK IZAZVAO PAŽNJU

Si Đinping poručio u Pekingu: "Ljudi s obje strane Tajvanskog moreuza su Kinezi"

Tokom susreta, Si Đinping je istakao da su sunarodnici s obje strane moreuza svi Kinezi, pripadnici jedne porodice koja želi mir, razvoj

Si Đinping. AP

A. O.

10.4.2026

Predsjednica tajvanske opozicione stranke Kuomintang Čeng Li-vun (Cheng Li-wun) sastala se u petak u Pekingu s predsjednikom Kine Sijem Đinpingom (Xi Jinping), koji joj je poručio da su ljudi s obje strane Tajvanskog moreuza Kinezi i da budućnost odnosa treba ostati u rukama kineskog naroda.

Sastanak je održan u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, gdje je lider Kine Si Đinping naglasio da savremeni svijet nije u potpunosti miran te da je mir dragocjen. Čeng, koja u Kini boravi u okviru misije koju je nazvala mirovnom, nastoji smanjiti tenzije u trenutku kada Peking pojačava vojni pritisak na ostrvo koje smatra svojom teritorijom, Tajvan.

Tokom susreta, Si Đinping je istakao da su sunarodnici s obje strane moreuza svi Kinezi, pripadnici jedne porodice koja želi mir, razvoj, razmjenu i saradnju.

Prema navodima tajvanskih televizijskih stanica, poručio je da je to zajednički glas naroda te da se lideri dvije stranke sastaju kako bi zaštitili mir i stabilnost zajedničke domovine, unaprijedili mirni razvoj odnosa preko moreuza i omogućili budućim generacijama da dijele svijetlu i lijepu budućnost.

Si Đinping je kazao da je Kina, na temelju zajedničke političke osnove protivljenja nezavisnosti Tajvana, spremna da zajedno s različitim političkim partijama, uključujući Kuomintang, ojača razmjenu i dijalog i čvrsto zadrži budućnost odnosa preko moreuza u rukama kineskog naroda.

Čeng Li-vun je izrazila nadu da, zahvaljujući naporima obje strane, Tajvanski moreuz više neće biti žarišna tačka potencijalnog sukoba i da sigurno neće postati „šahovska tabla za uplitanje spoljašnjih sila”. 

Dodala je da obje strane moreuza treba dodatno da planiraju i grade institucionalizirane i održive mehanizme za dijalog i saradnju.

Sjedinjene Američke Države navedene su kao najvažniji međunarodni saveznik i snabdjevač oružjem Tajvana, uprkos izostanku zvaničnih diplomatskih odnosa. Peking je u više navrata zahtijevao od Vašingtona da prestane s naoružavanjem Tajpeja, dok su Sjedinjene Američke Države podržale planove tajvanske vlade za povećanje izdvajanja za odbranu.

# XI JINPING
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