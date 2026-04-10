Napetosti u Perzijskom zaljevu eskaliraju, optužbe između Irana i Kuvajta

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) doveo je u pitanje efikasnost dvosedmičnog primirja, upozorivši na nastavak iranskog pritiska na Hormuški moreuz, dok je Kuvajt (Kuwait) u četvrtak optužio Iran i njegove proksi snage da su, uprkos primirju, izveli napade dronovima na njegovu teritoriju.

Iranska Revolucionarna garda (Iranian Revolutionary Guard Corps – IRGC) odbacila je optužbe nakon saopćenja Kuvajta, negirajući da je pokretala bilo kakve napade na države Perzijskog zaljeva.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da je odobrio direktne razgovore s Libanom (Lebanon), što bi moglo dati novi podsticaj naporima za smirivanje situacije u regiji. Libanska vlada se do petka ujutro nije oglasila.

Ova najava uslijedila je nakon izraelskog razaranja Bejruta (Beirut) u srijedu, u kojem je, prema navodima, ubijeno više od 300 ljudi. Prema informacijama osobe upoznate s procesom, pregovori bi trebali početi iduće sedmice u Vašingtonu (Washington).

I dalje ostaje otvoreno pitanje sudbine iranskih zaliha obogaćenog uranija, koje su u središtu trenutnih tenzija, zatim kako i kada će biti normalizovan saobraćaj kroz Hormuški moreuz, kao i šta će se desiti s iranskim kapacitetima za buduće raketne napade i podršku naoružanim proksi grupama u regiji.

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana o okončanju sukoba trebali bi početi u subotu u Islamabadu, a Bijela kuća je saopćila da će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance).