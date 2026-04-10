Austrija u razbijanju mreže prevara: Više od 200 osumnjičenih, šteta skoro 5 miliona eura

Veliki udarac zadan je novom obliku organizovanog kriminala u Austriji, za koji se vjeruje da je državu od 2024. godine koštao nekoliko miliona eura.

Godinama je grupa Sirijaca, Afganistanaca, Pakistanaca i Marokanaca bezobzirno iskorištavala austrijski sistem socijalne zaštite i poreza, pri čemu je, prema navodima, šteta iznosila oko 4,8 miliona eura.

Istraga je pokrenuta sredinom 2024. godine zbog sumnjivih finansijskih tokova. Sumnje su se brzo učvrstile: iza profesionalno prikrivenih novčanih transakcija nalazio se složen sistem od više od 200 fiktivnih kompanija, koje su korištene za falsifikovanje prihoda i zapošljavanja, kao i za ostvarivanje prava na povrat poreza na dohodak.

Osobe s lažnim identitetima iz Češke, Slovačke, Mađarske i Bugarske osnivale su kompanije, uglavnom iz sektora transporta, trgovine ili čišćenja, za male uplate, te se registrovale kao direktori ili zaposlenici, iako u stvarnosti nikada nisu radile.

Prebacivanje novca na vlastite račune

Deset osoba iz Pakistana, Sirije, Afganistana i Maroka navodno je podizalo novac od poreza u gotovini ili ga prebacivalo na vlastite račune. Spajanje porodica, prema navodima, ostvarivano je korištenjem falsifikovanih dokumenata ili lažnih brakova, nakon čega su dobijane socijalne beneficije.

Navodi se da je mlada majka značajno povećala svoju naknadu za porodiljsko odsustvo. Druga žena bez zdravstvenog osiguranja bila je registrovana kod jedne od kompanija kako bi se podvrgla skupoj operaciji.

U jednom slučaju, Sirijac je, kako se navodi, čak prevarom dobio državljanstvo koristeći krivotvorene platne liste. Očekuje se pokretanje postupka za oduzimanje državljanstva.

Izvršeni pretresi

Tokom 16 pretresa kuća u Beču i Donjoj Austriji, istražitelji su pronašli 186.000 eura u gotovini, 100 mobilnih telefona, IT opremu, kao i brojne dokumente i bankovne kartice. Istraga je i dalje u toku, a u slučaj je uključeno više od 200 osoba.

- Strukture su bile visoko profesionalno organizovane - rekao je Andreas Holzer, direktor Saveznog ureda kriminalističke policije.