Piloti strahuju od odmazde zbog odbijanja letova na Bliski istok

Piloti koji lete na Bliski istok tokom rata u Iranu izrazili su zabrinutost zbog sigurnosti i strah da bi mogli snositi posljedice, uključujući gubitak plate ili otkaz, ukoliko odbiju letove, izjavio je predsjednik Međunarodne federacije udruženja pilotskih sindikata (IFALPA) Ron Hay.

- Postoji strah od odmazde - rekao je Hay u intervjuu za Reuters, dodajući da je zabrinutost raširena među pilotima od Libana do Indije.

Neki se boje otkaza, dok drugi strahuju da bi im poslodavci mogli uskratiti plaću ako odbiju zadatak.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada aviokompanije u regiji nastavljaju obnavljati letove, iako dvosedmični prekid vatre najavljen u utorak nailazi na izazove zbog nastavka napada.

IFALPA je ove sedmice objavila dokument kojim naglašava da piloti moraju imati neupitno pravo odlučivanja o sigurnosti.

Ujedinjene nacije su u biltenu upozorile na mentalne rizike u zonama sukoba, navodeći da osoblje u civilnom zrakoplovstvu može biti izloženo stresu, anksioznosti i umoru. Piloti su se požalili i na nedostatak smjernica o rizicima, što otežava planiranje u slučaju iznenadnog zatvaranja aerodroma zbog napada dronovima.

Indijski članovi IFALPA krajem marta su bili zabrinuti zbog nastavka letova Air India u pogođenu regiju te su pozvali regulatora da obustavi operacije dok se ne provede centralizirana procjena rizika.