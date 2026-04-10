Obraćanje Melanije Tramp o Epstinu moglo bi izazvati kontra efekat

Najizglednije objašnjenje za iznenadno obraćanje Melanije Tramp o slučaju Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) jeste pokušaj da zaustavi nagađanja, no njezina izjava mogla bi imati suprotan učinak.

- Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trampom - rekla je, naglasivši da s njim nikada nije bila prijateljica, već da su ga ona i Donald Tramp povremeno susretali u društvenim krugovima. Dodala je:

- Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstinom moraju danas prestati - kazala je Melanija

Iako nije precizirala na koje optužbe misli, jasno je da želi stati u kraj, kako kaže, „neutemeljenim i neosnovanim lažima“. Spomenula je i raniju prepisku s Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell), koju je opisala kao „ležernu“ i „trivijalnu“.