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BIJELA KUĆA

Obraćanje Melanije Tramp o Epstinu moglo bi izazvati kontra efekat

Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trampom, rekla je

Melania Trump. Screenshot / Youtube

M. P.

10.4.2026

Najizglednije objašnjenje za iznenadno obraćanje Melanije Tramp o slučaju Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) jeste pokušaj da zaustavi nagađanja, no njezina izjava mogla bi imati suprotan učinak.

- Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trampom - rekla je, naglasivši da s njim nikada nije bila prijateljica, već da su ga ona i Donald Tramp povremeno susretali u društvenim krugovima. Dodala je: 

- Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstinom moraju danas prestati - kazala je Melanija

Iako nije precizirala na koje optužbe misli, jasno je da želi stati u kraj, kako kaže, „neutemeljenim i neosnovanim lažima“. Spomenula je i raniju prepisku s Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell), koju je opisala kao „ležernu“ i „trivijalnu“.

Njezin istup dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Bijelu kuću. Iako je predsjednik ranije tvrdio da je upoznat s planom govora, kasnije je izjavio da „ništa o tome ne zna“, što dodatno stvara dojam nesklada unutar administracije.

Tramp već duže vrijeme odbacuje aferu Epstin kao „podvalu“ i nastoji temu skloniti iz fokusa, ali svako novo obraćanje, uključujući i ovo, ponovno je vraća u središte pažnje.

Posebno su reagirale Epstinove žrtve, koje tvrde da izjava prve dame prebacuje teret na preživjele umjesto na institucije. Upozoravaju da vlasti i dalje ne pokazuju dovoljno transparentnosti u vezi s dokumentima slučaja.

- Svaka žena treba imati priliku javno ispričati svoju priču - rekla je Tramp, no upravo bi takva izjava mogla povećati pritisak na administraciju da omogući veći uvid u slučaj.

Njezin nastup tako otvara nova politička pitanja i potencijalno produbljuje krizu, umjesto da je zatvori.

# MELANIA TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
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