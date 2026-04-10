Obraćanje Melanije Tramp o Epstinu moglo bi izazvati kontra efekat

Najizglednije objašnjenje za iznenadno obraćanje Melanije Tramp o slučaju Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) jeste pokušaj da zaustavi nagađanja, no njezina izjava mogla bi imati suprotan učinak.
- Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trampom - rekla je, naglasivši da s njim nikada nije bila prijateljica, već da su ga ona i Donald Tramp povremeno susretali u društvenim krugovima. Dodala je:
- Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstinom moraju danas prestati - kazala je Melanija
Iako nije precizirala na koje optužbe misli, jasno je da želi stati u kraj, kako kaže, „neutemeljenim i neosnovanim lažima“. Spomenula je i raniju prepisku s Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell), koju je opisala kao „ležernu“ i „trivijalnu“.
Njezin istup dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Bijelu kuću. Iako je predsjednik ranije tvrdio da je upoznat s planom govora, kasnije je izjavio da „ništa o tome ne zna“, što dodatno stvara dojam nesklada unutar administracije.
Tramp već duže vrijeme odbacuje aferu Epstin kao „podvalu“ i nastoji temu skloniti iz fokusa, ali svako novo obraćanje, uključujući i ovo, ponovno je vraća u središte pažnje.
Posebno su reagirale Epstinove žrtve, koje tvrde da izjava prve dame prebacuje teret na preživjele umjesto na institucije. Upozoravaju da vlasti i dalje ne pokazuju dovoljno transparentnosti u vezi s dokumentima slučaja.
- Svaka žena treba imati priliku javno ispričati svoju priču - rekla je Tramp, no upravo bi takva izjava mogla povećati pritisak na administraciju da omogući veći uvid u slučaj.
Njezin nastup tako otvara nova politička pitanja i potencijalno produbljuje krizu, umjesto da je zatvori.