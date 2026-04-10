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ABAS ARAGČI NA ČELU

Islamabad: Delegacija Irana doputovala na pregovore o prekidu vatre

Sudeći po objavama iranskih zvaničnika, priča o planu za okončanje rata potpuno je drugačija

Abas Aragči predvodi delegaciju Irana. Anadolija

Dž. R.

10.4.2026

Uoči pregovora o prekidu vatre, delegacija Irana doputovala je u Islamabad, prenosi Wall Street Journal.

Iransku delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) i predsjednik parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Bagher Ghalibaf), navodi se u izvještaju.

Delegaciju Vašingtona predvodit će potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance).

SAD i Iran su dogovorili plan o primirju u srijedu, a od tada kroz medije kruže različite priče koje tačke bi trebale biti razmatrane u pregovorima.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt) na konferenciji za medije koja je održana u srijedu navela je kako je Iran prvo predložio plan od 10 tačaka, ali da je on bačen u smeće.

Nakon toga, tvrde Amerikanci, Bijela kuća predložila je plan od 15 tačaka koji je prihvatio i Iran.

Ipak, sudeći po objavama iranskih zvaničnika, priča o planu za okončanje rata potpuno je drugačija, a čini se kako će se pravo stanje stvari saznati tek po početku pregovora što je zakazano za sutra.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
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