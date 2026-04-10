Pripadnik mađarskog podzemlja iznio šokantne otpužbe: Orban je 90-ih dobivao milione od ruske mafije

Bivši član budimpeštanskog podzemlja Laslo Kovač iznio je ozbiljne optužbe o povezanosti kriminala, policije i politike u Mađarskoj tokom 1990-ih, tvrdeći da je učestvovao u prijenosu novca od ruskog mafijaša Semjon Mogiljevič prema tadašnjem šefu policije Šandor Pinter, ali i da je dio tog novca završavao kod Viktor Orban.

U razgovoru za ruski medij Insajder, Kovač tvrdi da je redovno nosio pakete s desetinama hiljada dolara. “Dobijao bih paket od 50.000 do 100.000 dolara i nosio ga Pinteru”, rekao je, dodajući da su se takve isplate dešavale jednom ili dvaput sedmično.

Prema njegovim tvrdnjama, novac je bio povezan s kriminalnim slučajevima te je služio za zatvaranje istraga. Navodi i da je odnos između Mogiljeviča i Pintera bio dubok i dugotrajan, prenosi Nova.rs.

Kovač opisuje i nasilje iz tog perioda, tvrdeći da je bio napadnut kada je odbio plaćati reket. U najtežim optužbama navodi da su pojedina ubistva i bombaški napadi bili povezani s ljudima iz vrha vlasti, iako za te tvrdnje ne nudi dokaze.

Pritom ističe navode o finansiranju politike, tvrdeći da su se krajem 1990-ih pojavili znatno veći iznosi novca.

“Velike sume bile su namijenjene Viti – tako je Mogiljevič zvao Orbana”, rekao je Kovač, navodeći da su iznosi dostizali i milion dolara. Prema njegovim riječima, taj novac je vjerovatno korišten za Orbanovu prvu uspješnu izbornu kampanju 1998. godine.

Dodaje da je Mogiljevič gledao na Orbana s prezirom, uprkos saradnji: “Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će šta mu kažem”, citira Kovač navodne riječi ruskog mafijaša.

Kovač također tvrdi da su se odnosi promijenili nakon dolaska Orbana na vlast te da su osobe iz podzemlja koje su ranije sarađivale s političarima kasnije uklonjene ili procesuirane.

Na kraju je naveo da ne raspolaže čvrstim dokazima o mogućem utjecaju Rusije na Orbana, ali smatra da bi mogli postojati kompromitirajući materijali.

Sve iznesene tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene, a osobe koje se spominju u optužbama nisu javno reagovale.