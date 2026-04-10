Sin Džoa Bajdena izazvao sinove Donalda Trampa na okršaj u oktagonu

Amerikanci bi mogli svjedočiti neobičnom i dosad neviđenom događaju uoči obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD: borbi u kavezu između sinova aktuelnog predsjednika i sina bivšeg predsjednika.

Organizacija meča

Ova iznenađujuća ideja pojavila se nakon što je Hanter Bajden (Hunter Biden), sin bivšeg demokratskog predsjednika Džoa Bajdena, javno izazvao najstarije sinove republikanskog predsjednika Donalda Trampa (Trump), Donalda Jr. i Erika (Erica), na borbu.

Bajden je naveo da ga je kontaktirao komentator društvenih mreža Endru Kalahan (Andrew Callaghan), koji mu je predložio organizaciju tog meča.

- Rekao sam mu da pristajem. Spreman sam 100 posto ako uspije da to organizuje. A ako ne uspije, svejedno ću doći - izjavio je u videu objavljenom na Instagramu.

Termin nepoznat

Za sada nije poznato da li će se i kada taj meč zaista održati.

Bijela kuća, u međuvremenu, planira sličan događaj, ali sa profesionalnim UFC borcima, 14. juna, u sklopu programa obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD.

Bajden je postao predsjednik nakon što je pobijedio Trampa na izborima 2020. godine, koje republikanci i dalje osporavaju tvrdeći da su bile obilježene široko rasprostranjenim izbornim nepravilnostima.

Borba sinova

Ova potencijalna borba između njihovih sinova podsjeća na ranije prijedloge spektakularnih okršaja, poput onog iz 2023. godine između tehnoloških milijardera Marka Zakerberga (Zuckerberg) i Elona Maska (Musk), koji se nikada nije realizovao.

Historija američke politike bilježi i daleko ozbiljnije sukobe, uključujući dvoboj iz 1804. godine između potpredsjednika Arona Bura (Aarona Burra) i bivšeg ministra finansija Aleksandera Hamiltona (Alexandera Hamiltona), koji je završio smrću Hamiltona i praktično okončao Burovu političku karijeru.