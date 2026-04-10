Video / Nedžad Ahatović: Najveći izazov za SAD je kako da iskontroliše Izrael, Evropa kalkulira šta uraditi

Gost novog izdanja „Avazovog intervjua“ bio je vojni stručnjak i analitičar Nedžad Ahatović koji je govorio o trenutnom dvosedmičnom primirju između Irana sa jedne i Amerike i Izraela sa druge strane, kao i pregovorima koji se očekuju.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Iranu odgovara primirje, jer time smanjuje tenzije kod zemalja u okruženju i onih zemalja koje su u zapadnoj Evropi, a koje su počele da se organizuju kako bi izvršile pritisak na Iran da otvori Hormuški moreuz. Amerika je poslala Iranu zahtjev sa 15 tačaka što oni nisu prihvatili kao ozbiljan povod za primirje, nego je Iran dostavio svojih 10 tačaka od kojih je jedna prihvaćena.

3' - Ovog puta rizik pregovora i kompletne situacije ogleda se u nemogućnosti Trampa da kontroliše ono što Izrael radi. Izrael je nastavio bombardovanje Libana, brutalno su bombardovali Bejrut. Oni nastavljaju po starom dobrom receptu da kreiranjem haosa prave političku pozadinu za vladajuću garnituru. Politički alibi naplaćuju tako što kreiraju haos.

4' - Tu će Bijela kuća imati velikih problema da ispoštuje ono što je dogovoreno preko Pakistana. Iran prijeti opet zatvaranjem Hormuškog moreuza zbog ponašanja Izraela. Veća eskalacija od ove u Libanu ne može biti. Izrael je ušao u otvoreni duel sa Hezbolahom što nije preporučljivo.

5' - Izraelske snage se kreću jako sporo u Libanu i imaju velike gubitke. Hezbolah tačno zna kako da zaustavi izraelku vojsku.

6' - Netanjahu je rekao da neće odustati od sukoba sa Hezbolahom, ali da će zaustaviti svoje vojne akcije kada je u pitanju Iran.

7' - Iran izašao kao moralni pobjednik, jer nije pokleknuo pod pritiscima. Na kraju su isposlovali da se njihov zahtjev ispoštuje. Regionalne sile će se sada potpuno drugačije ponašati prema Iranu.

8' - Vjerovatno će doći do redefinisanja uloge Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku. Saradnja Turske, Pakistana i Saudijske Arabije je proizvela ovo primirje.

9' - Mislim da je vrijeme da se zaustavi ovaj konflikt i da su i jedni i drugi toga svjesni. Samo ego predsjednika Trampa može biti prepreka u uspostavljanju primirja, jer on neće nikada priznati da je izgubio, da nije mogao natjerati Iran da promjeni režim.

10' - Sve će zavisi od Izraela i toga kako će se oni ponašati.

11' - Iran nije pristao ni na jedan od uslova koji su bili postavljeni u 15 tačaka koje je Tramp predložio. Tačno je da je Iran pretrpio ogromne štete, ali njegova mogućnost stvaranja startegijskog balansa nije poremećena. Ne može se govoriti da Iran ima narušenu vojnu infrastrukturu.

12' – Iran je pobijedio sa vlastitom tehnologijom. Amerika je previše ozbiljna država za „tviter politiku“.

13' – Pentagon godinama upozoravao da se ne treba ulaziti u vojni sukob sa Iranom. Imate podatak da se 14 miliona ljudi u Iranu javilo za vojnu službu.

14' – Zapadna hemisfera kompletna ne može da mobiliše toliki broj ljudi. Tačno je da su SAD pokazale da silom mogu da unište dosta toga, ali nisu uspjele da slome Iranu moć.

15' – Najveći problem za Ameriku će biti da drži pod kontrolom Izrael. Netanjahu se ne slaže sa američkom administracijom u tome da mu oni određuju kada će vojno djelovati protiv svojih susjeda.

16' – Tramp nije uspio da nagovori svoje saveznike u Evropi da mu se priključe u otklanjanju blokade Hormuškog moreuza. Velika Britanija preuzela diplomatsku inicijativu.

17' – Britanci će u narednom periodu ispred Evrope vjerovatno biti pregovarači koji će pregovarati sa Iranom i dogovoriti možda potpuno odvojeni aranžman sa naftom u odnosu na SAD što će biti presedan.

18' – Stanovište Velike Britanije dijeli 90 posto ključnih evropskih zemalja. Znate kako je kod Evropljana, dovoljno je da jedan iskoči sa nekim stavom i da se svi oni nadovežu.

19' – Između saveznika je došlo do razdora, potpuno su dijametralno suprotni stavovi. Oni žele pregovore sa Iranom, žele uspostavu trgovinskih odnosa, šta više pominje se skidanje sankcija od strane Evropske unije da bi se na neki način Iran odobrovoljio.

20' – Boljka Evropske unije je što ne može da jasno definiše svoj stav. Velika Britanija vidjela priliku da iskoči ispred svih njih.

21' – Po načinu pregovaranja Iranaca vidite da imate posla sa civilizacijom koja je šest hiljada godina stara.

22' – Svjesni su da je većina uslova koje su postavili nerealna. Amerika će morati da potpuno redefiniše svoju politiku prema Iranu. Izrael dvadeset godina gradi priču da je Iran najveća prijetnja miru i stabilnosti, a u stvari vidi se da su to oni.

23' – Sada će se svi početi distancirati od takve politike Izraela. Pokušat će da naprave svako za sebe ili EU za sebe poseban trgovinski sporazum i dogovor sa Iranom u kojem će vjerovatno sankcije postepeno biti dizane.

24' – Kina i Rusija imaju interes da razvale primirje. Posebno Rusiji se ne isplati da padne cijena nafte.

25' – Njemačka je platila prolazak ogromnog broda kroz Hormuz tokom blokade. Dali su dva miliona dolara, ali u juanima, kineskoj valuti.

26' – Sa Iranom se mora pregovarati. Obamina doktrina se pokazala kao najbolja. Iranu sada da skinete sankcije imali bi super silu u ekonomiji, zato što oni faktički ništa ne trebaju da uvoze.

27' – Evropa kalkulira šta uraditi. Uticaj Evrope na Kinu u ekonomskom smislu je ogroman i zbog toga Amerika treba da bude u dobrim odnosima sa Evropom, a Tramp to ne razumije.

28' – Amerika i Kina jesu glavni suparnici, ali ne moraju nužno biti neprijatelji.

29' – Vojne diverzije se mogu očekivati samo od Izraela, ali sve je moguće. Izrael je osumnjičen i da je gađao Tursku.

30' - Kada god se bilo blizu pregovora Izrael je pogađao ciljeve unutar Irana. Treba vremena da se sva vojna dejstva zaustave.

31' - Tramp je bio pod pritiskom kako iz vana tako i iznutra.

32' – Rat je potpuni promašaj za Trampa. Svaki dan mira za Netanjahua je mogućnost da mu se napravi nova krivična prijava za korupciju.

33' – Nemojte zaboraviti da je Katar pogođen. Nema gdje Izrael nije rovario ili slao svoje ubice da nekoga likvidiraju. Tramp nasjeo na priče Mosada o Iranu.

34' – Zemlje regiona na Bliskom istoku će se okrenuti malo više prema Iranu.

35' – Rodonačelnik saradnje sa Iranom će biti njihov najveći rival Saudijska Arabija.

36' – Slika Bliskog istoka se neće radikalno promijeniti, ali odnosi više neće biti isti.

37' – Katar je skoro ostao bez hrane s obzirom da je Hormuški moreuz bio zatvoren.

38' – Preispitat će se da li će se američke baze u regionu obnavljati. Amerika mora biti čizmom na terenu gdje se proizvodi nafta, ali je pitanje koliko će im se gostoprimstvo dati.

39' – Kada je u pitanju režim u Iranu nastavit će se tamo gdje se stalo u januaru.

40' - Ići će se dalje u reforme i liberalizaciju. Reformisti u Iranu imaju prođu kod mlađih generacija.

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