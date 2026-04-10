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POTPREDSJEDNIK SAD

Vens krenuo na pregovore u Pakistan, poslao poruku Iranu

Dodatno je pojasnio pod kojim uvjetima će američka strana pristupiti razgovorima

Džej Di Vens. Screenshot

M. Až.

10.4.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da mu je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dao "jasne smjernice" za pristup predstojećim pregovorima s Iranom, naglasivši da uoči sastanka postoji određeni optimizam.

Obraćajući se novinarima u Vašingtonu, neposredno prije polaska u pakistansku prijestolnicu Islamabad, gdje će biti održani razgovori, Vens je kazao kako očekuje da bi pregovori s Teheranom mogli imati "pozitivan" ishod.

Dodatno je pojasnio pod kojim uvjetima će američka strana pristupiti razgovorima.

- Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im svakako spremni pružiti ruku - rekao je.

- No ako nas pokušaju izigrati, vidjet će da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv - dodao je.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# JD VANCE
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