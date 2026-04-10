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VATIKAN

Papa Lav: "Kršćanin nikada ne staje na stranu onih koji su jučer mahali mačem, a danas bacaju bombe"

Ali nijedan interes ne može biti vrijedan života najslabijih, pomozite nam da jasno proglasimo da Bog ne blagosilja nijedan sukob, rekao je

Papa Lav XIV. Platforma X

FENA

10.4.2026

Papa Lav pozvao je biskupe da budu brana apsurdnom nasilju.

Obraćajući se biskupima iz Bagdada, Lav je rekao: "Vi ste znakovi nade u svijetu obilježenom apsurdnim i neljudskim nasiljem, koje, vođeno pohlepom i mržnjom, žestinom širi upravo u zemljama koje su svjedočile rođenju spasenja, oskrnavljenom bogohuljenjem rata i brutalnošću poslovanja, bez obzira na živote ljudi, smatranim krajnjim kolateralnim efektom vlastitih interesa."

- Ali nijedan interes ne može biti vrijedan života najslabijih, pomozite nam da jasno proglasimo da Bog ne blagosilja nijedan sukob, da kršćanin nikada ne staje na stranu onih koji su jučer mahali mačem, a danas bacaju bombe - kazao je Papa.

# VATIKAN
# PAPA LAV XIV
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