Starmer tvrdi da je razgovarao s Trampom o vojnim kapacitetima za Hormuški moreuz

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je u petak da je dan ranije razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom o vojnim kapacitetima i logistici premještanja plovila roz kroz Hormuški moreuz.

- Okupljamo koaliciju zemalja, radimo na političkom, diplomatskom planu, ali također razmatramo vojne sposobnosti, logistiku stvarnog premještanja brodova kroz moreuz - izjavio je Starmer tokom posjete Zalivu.

- To je bio fokus rasprave sinoć - razmišljanje o onome o čemu sam ovdje raspravljao, ali i fokus na praktični plan u vezi s plovidbom kroz moreuz – kazao je.

Nije pružio dodatne detalje.

Na pitanje je li s Trampom spomenuo prijetnje SAD-a povlačenjem iz NATO-a, Starmer nije direktno odgovorio, ali je rekao da je savez u interesu i SAD-a i Evrope.

- NATO je odbrambeni savez koji nas decenijama održava mnogo sigurnijima nego što bismo inače bili - rekao je britanski premijer, prenosi Reuters.