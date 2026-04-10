Tramp poslao zagonetnu poruku: "Najjači reset svijeta!"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) često koristi društvene mreže kako bi najavio promjene u politici, uputio široke političke poruke ili, kao što je bio slučaj ranije ove sedmice, iznio i oštrije prijetnje koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Njegova najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije koji će biti održani u Pakistanu.

Poruka, koja je ostavila mnogo prostora za različita tumačenja, glasi: "Najjači reset svijeta!!!"

Šta je američki predsjednik time tačno želio poručiti zasad nije poznato, ali bi odgovor mogao biti jasniji u satima ili danima koji slijede.