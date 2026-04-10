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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp poslao zagonetnu poruku: "Najjači reset svijeta!"

Njegova najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije koji će biti održani u Pakistanu

Donald Tramp. AP

M. Až.

10.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) često koristi društvene mreže kako bi najavio promjene u politici, uputio široke političke poruke ili, kao što je bio slučaj ranije ove sedmice, iznio i oštrije prijetnje koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Njegova najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije koji će biti održani u Pakistanu.

Poruka, koja je ostavila mnogo prostora za različita tumačenja, glasi: "Najjači reset svijeta!!!"

Šta je američki predsjednik time tačno želio poručiti zasad nije poznato, ali bi odgovor mogao biti jasniji u satima ili danima koji slijede.

# SAD
# DONALD TRUMP
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