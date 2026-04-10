Netanjahu izbacio Španiju iz centra za koordinaciju primirja u Gazi: "Neću tolerisati to licemjerje i neprijateljstvo"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) saopćio je da je donio odluku o isključenju Španije iz civilno-vojnog koordinacijskog centra formiranog u okviru prekida vatre u Gazi. Ovaj centar dio je mirovnog plana od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je poslužio kao osnova za postizanje primirja.

Odluka izraelskog premijera uslijedila je nakon oštrih kritika koje su vlasti u Madridu uputile na račun izraelskih vojnih operacija protiv Irana, djelovanja u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, kao i kampanje u Libanu koja uključuje bombardovanje i kopnene operacije.

Netanjahu je poručio da takav pristup neće ostati bez odgovora.

- Izrael neće šutjeti pred onima koji nas napadaju. Španija je klevetala naše heroje, vojnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), najmoralnije vojske na svijetu - izjavio je Netanjahu.

- Zato sam danas naložio da se predstavnici Španije uklone iz koordinacijskog centra u Kirjat Gatu, nakon što se Španija više puta svrstala protiv Izraela - rekao je.

Dodao je da neće tolerisati takav odnos.

- Nisam spreman tolerirati to licemjerje i neprijateljstvo. Ne namjeravam dopustiti nijednoj zemlji da protiv nas vodi diplomatski rat, a da za to odmah ne plati cijenu.