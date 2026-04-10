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POSJETIO BIH

Vrhovni zapovjednik njemačke kopnene vojske: Balkan treba držati na oku

Vidimo da postoje i drugi akteri koji pokušavaju ostvariti utjecaj u ovoj regiji, rekao je Frojding

Frojding posjetio BiH. Facebook

M. Až.

10.4.2026

Inspektor njemačke kopnene vojske (u Njemačkoj de facto vrhovni zapovjednik kopnenih snaga) Kristijan Frojding (Christian Freuding) tijekom posjeta Bosni i Hercegovini naglasio je važnost daljnje stabilnosti na Balkanu za sigurnost Europe, prenosi DW.

General-pukovnik upozorio je da bi napetosti u regiji mogle biti instrumentalizirane. 

- I vidimo da postoje i drugi akteri koji pokušavaju ostvariti utjecaj u ovoj regiji - rekao je Frojding njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

Stručnjaci sa zabrinutošću promatraju, primjerice, kako osobito Rusija, ali i Kina, šire svoj utjecaj u srpskom dijelu BiH. To uključuje suradnju u eksploataciji prirodnih resursa i energetskim poslovima, a u slučaju Kine i isporuku nadzorne tehnologije.

Njemačka vojska u Bosni i Hercegovini za tamošnju misiju EU-a EUFOR Althea osigurava 36 vojnika. Snage nadziru poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH. Diljem zemlje održavaju urede za vezu, koji kroz razgovore sa stanovništvom i vlastima služe i kao sustav ranog upozorenja u slučaju novih napetosti.

Što radi Trampov sin u BiH?

Neposredno prije Frojdingova posjeta BiH u četvrtak i petak zanimanje javnosti izazvao je i posjet najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trampa mlađeg Banjoj Luci.

Dpa piše kako se u Sarajevu sa zabrinutošću prati kako je Milorad Dodik poboljšao svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i ljudima u pratnji američkog predsjednika Trampa. Vašington je ukinuo sankcije protiv Dodika i njegova okruženja. Trampov sin, prema medijskim izvješćima, u BiH je huškao protiv EU-a. Američka ambasada njegovo je putovanje, međutim, opisaa kao privatni posjet.

Navodi se i da Dodikova politika uključuje angažiranje jedne lobističke tvrtke u SAD-u, kako bi se osigurala naklonost politike prema bosansko-srpskom separatizmu i ukidanju državnih sudova. Cilj je također smijeniti visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji Kristijana Šmita.

BiH pripada "proširenom istočnom krilu"

U oktobru se, kako se dalje navodi, u Bosni i Hercegovini održavaju redovni parlamentarni i predsjednički izbori. Zemlja je, u kontekstu ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, u velikoj mjeri nestala iz fokusa međunarodne politike. No vojska ju smatra dijelom "proširenog istočnog krila", odnosno područjem na kojem bi moglo doći do neizravnih napetosti s Rusijom.

Frojding je posjetio takozvanu LOT-kuću Bundeswehra u Vlasenici na istoku Republike Srpske. Te kuće služe kao smještaj i regionalna središta za "Liaison and Observation Teams" snaga EUFOR Althea. Frojding je naglasio da je važno i dalje imati dobar uvid u situaciju u kriznoj regiji zapadnog Balkana "kako bismo u slučaju potrebe mogli prilagoditi ili ojačati naše snage".

Osoba u funkciji glavnog inspektora kopnenih snaga savjetuje i njemačku vladu u vojnim pitanjima.

# NJEMAČKA
# BIH
# CHRISTIAN FREUDING
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