Vrhovni zapovjednik njemačke kopnene vojske: Balkan treba držati na oku

Inspektor njemačke kopnene vojske (u Njemačkoj de facto vrhovni zapovjednik kopnenih snaga) Kristijan Frojding (Christian Freuding) tijekom posjeta Bosni i Hercegovini naglasio je važnost daljnje stabilnosti na Balkanu za sigurnost Europe, prenosi DW.

General-pukovnik upozorio je da bi napetosti u regiji mogle biti instrumentalizirane.

- I vidimo da postoje i drugi akteri koji pokušavaju ostvariti utjecaj u ovoj regiji - rekao je Frojding njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

Stručnjaci sa zabrinutošću promatraju, primjerice, kako osobito Rusija, ali i Kina, šire svoj utjecaj u srpskom dijelu BiH. To uključuje suradnju u eksploataciji prirodnih resursa i energetskim poslovima, a u slučaju Kine i isporuku nadzorne tehnologije.

Njemačka vojska u Bosni i Hercegovini za tamošnju misiju EU-a EUFOR Althea osigurava 36 vojnika. Snage nadziru poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH. Diljem zemlje održavaju urede za vezu, koji kroz razgovore sa stanovništvom i vlastima služe i kao sustav ranog upozorenja u slučaju novih napetosti.

Što radi Trampov sin u BiH?

Neposredno prije Frojdingova posjeta BiH u četvrtak i petak zanimanje javnosti izazvao je i posjet najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trampa mlađeg Banjoj Luci.

Dpa piše kako se u Sarajevu sa zabrinutošću prati kako je Milorad Dodik poboljšao svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i ljudima u pratnji američkog predsjednika Trampa. Vašington je ukinuo sankcije protiv Dodika i njegova okruženja. Trampov sin, prema medijskim izvješćima, u BiH je huškao protiv EU-a. Američka ambasada njegovo je putovanje, međutim, opisaa kao privatni posjet.

Navodi se i da Dodikova politika uključuje angažiranje jedne lobističke tvrtke u SAD-u, kako bi se osigurala naklonost politike prema bosansko-srpskom separatizmu i ukidanju državnih sudova. Cilj je također smijeniti visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji Kristijana Šmita.

BiH pripada "proširenom istočnom krilu"

U oktobru se, kako se dalje navodi, u Bosni i Hercegovini održavaju redovni parlamentarni i predsjednički izbori. Zemlja je, u kontekstu ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, u velikoj mjeri nestala iz fokusa međunarodne politike. No vojska ju smatra dijelom "proširenog istočnog krila", odnosno područjem na kojem bi moglo doći do neizravnih napetosti s Rusijom.

Frojding je posjetio takozvanu LOT-kuću Bundeswehra u Vlasenici na istoku Republike Srpske. Te kuće služe kao smještaj i regionalna središta za "Liaison and Observation Teams" snaga EUFOR Althea. Frojding je naglasio da je važno i dalje imati dobar uvid u situaciju u kriznoj regiji zapadnog Balkana "kako bismo u slučaju potrebe mogli prilagoditi ili ojačati naše snage".

Osoba u funkciji glavnog inspektora kopnenih snaga savjetuje i njemačku vladu u vojnim pitanjima.