Tramp poslao Vensa u Islamabad s jasnim ciljem: Pronaći izlaz iz rata s Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je potpredsjednika Džej Di Vensa (J. D. Vance) u Pakistan na mirovne pregovore s Iranom, uz jasno definisan zadatak – okončati rat s ovom bliskoistočnom državom.

Vens je do sada pokazivao određenu rezervu kada je riječ o opravdavanju rata protiv Irana te se smatra najopreznijim članom najužeg kruga Trampovih saradnika kada je u pitanju ovaj sukob.

Poznat po dugogodišnjem skepticizmu prema vojnim intervencijama u inostranstvu i otvorenom protivljenju slanju američkih vojnika u "beskrajne ratove", Vens je u petak otputovao u Islamabad s jednim ciljem.

- Njegov zadatak je da pronađe izlaz iz rata s Iranom - naveo je izvor za Daily Mail.

Upozorenja i očekivanja

Prema pisanju The Guardiana, Vens je svoju misiju započeo oštrim upozorenjem Iranu "da se ne igra" sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je ubrzo ublažio ton.

- Radujemo se pregovorima. Mislim da će biti pozitivni, ali naravno, vidjet ćemo - rekao je Vens na putu ka službenom avionu Air Force Two. Potvrdio je i medijske navode priznanjem da im je predsjednik Tramp dao "prilično jasne upute".

Pozivajući se na riječi predsjednika, Vens je dodao: "Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im spremni ponuditi otvorenu ruku. Ali ako nas pokušaju prevariti, shvatit će da nećemo nasjesti na to.

Vensu će se u Pakistanu pridružiti Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i predsjednikov zet Džered Kušner (Jared Kushner). Njih dvojica su i prije 28. februara, kada su počeli američko-izraelski napadi na Iran koji su označili početak rata, učestvovali u tri runde indirektnih pregovora. Fokus tih razgovora bio je ublažavanje američkih zabrinutosti u vezi s iranskim nuklearnim i balističkim programom, kao i podrškom militantnim grupama na Bliskom istoku.

Diplomat protiv marinca

Kako navodi The Wall Street Journal, iranska delegacija već je stigla u Islamabad. Predvode je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) i predsjednik parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf). Američki mediji ukazuju na jasan kontrast: dok je Aragči iskusni karijerni diplomata, Vens, koji je služio kao marinac u Iraku i proveo dvije godine kao senator iz Ohaja, ima znatno manje iskustva u pregovorima i diplomatiji.

Ishod pregovora i dalje je neizvjestan. Prema navodima BBC-ja, Teheran je više puta naglasio da učešće njihove delegacije zavisi od strogog poštivanja prekida vatre na cijelom Bliskom istoku, uključujući Liban. Međutim, Izrael to pravilo krši nastavkom napada na ciljeve proiranskog Hezbolaha. Načelnik izraelskog Generalštaba Ejlal Zamir (Eyal Zamir) poručio je u petak da izraelska vojska nije sklopila nikakvo primirje s Hezbolahom.

Dodatne tenzije

Dodatne tenzije uoči pregovora izazvala je i izjava predsjednika Trampa, koji je optužio Iran za kršenje dogovora o otvaranju Hormuškog moreuza.

- To nije dogovor koji imamo - napisao je Tramp u noći sa četvrtka na petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social, aludirajući na uslove koji su omogućili dvosedmični prekid vatre koji je trenutno na snazi.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su zračne napade na Iran 28. februara, čime je otvoren širi regionalni sukob. U srijedu navečer, američki predsjednik najavio je početak prekida vatre, nakon čega su napadi obustavljeni.

Primirje je posredovao pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif), koji je i najavio mirovne pregovore u Islamabadu s ciljem potpunog rješavanja sukoba. Iako su razgovori prvobitno bili planirani za petak, novi termin pomjeren je za subotu.

Bijela kuća još uvijek nije objavila detalje o formatu pregovora – hoće li biti direktni ili indirektni – niti šta tačno očekuje od ovog potencijalno historijskog sastanka.