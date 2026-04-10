Šef kabineta Zelenskog: "Došlo je do ogromnog napretka u pregovorima s Rusijom"

Šef ukrajinskog predsjedničkog ureda Kirilo Budanov rekao je da vidi napredak prema mogućem mirovnom sporazumu između Moskve i Kijeva u bliskoj budućnosti.

U intervjuu za Bloomberg, objavljenom u petak, Budanov je izrazio optimizam da bi mirovni pregovori mogli prerasti u rješenje i rekao da vjeruje da i Rusija želi okončati rat, koji je u februaru ušao u petu godinu.

- Svi oni razumiju da rat mora završiti. Zato pregovaraju. Ne mislim da će to dugo trajati - citiran je Budanov.

Rekao je da su i Moskva i Kijev do sada zadržali "maksimalističke" stavove u pregovorima koje posreduje SAD, ali je dodao da vjeruje da će se približiti kompromisu.

Budanov je tvrdio da Rusija ima više podsticaja da postigne dogovor, rekavši da "troši vlastiti novac" za razliku od Ukrajine.

- Ovo su ogromne sume - već se mjere u trilionima - rekao je.

Ključno postignuće

Odbio je komentirati moguće konture teritorijalnog kompromisa, dodajući: "Ali, u principu, svi sada jasno razumiju granice onoga što je prihvatljivo. To je ogroman napredak."

Budanov je tvrdio da je ključno postignuće mirovnih pregovora bilo održavanje administracije američkog predsjednika Donalda Trampa kao posrednika.

Rusija, Ukrajina i SAD su prethodno održali tri runde mirovnih pregovora 23. i 24. januara, 4. i 5. februara i 17. i 18. februara. Prve dvije su bile u Abu Dabiju, dok se treća održala u Ženevi.

Pregovori su od tada pauzirani, a i Moskva i Kijev pripisuju prekid fokusu Vašingtona na rat u Iranu.

Američka delegacija u Kijevu

Šef ukrajinskog predsjedničkog ureda također je rekao da očekuje da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trumpov zet Džared Kušner predvoditi delegaciju u Kijevu, moguće sljedeće sedmice, što bi bila njihova prva posjeta Ukrajini.

Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, u izvještaju se navodi da je posjeta Vitkofa i Kušnera razmatrana, ali Bijela kuća još nije odredila datum.

U izvještaju se dodaje da je, iako je nagli porast globalnih cijena nafte zbog rata s Iranom Rusiji dao "finansijsku dobit" koja bi mogla ublažiti pritisak na njene ratne napore, Budanov tvrdi da to možda neće dugo trajati usred znakova deeskalacije na Bliskom istoku.